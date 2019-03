Zapatero decide adelantar las elecciones al 20 de noviembre

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado hoy que adelantará las elecciones al próximo 20 de noviembre, para que el próximo Ejecutivo pueda hacerse cargo del ejercicio económico de 2012 y para así "proyectar certidumbre política y económica sobre los próximos meses".

Zapatero ha comunicado su decisión en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del curso político, en la cual ha reseñado que se trata de una decisión "pensada" y "madurada" por él desde hace tiempo.

Considera el presidente que antes de la disolución de las Cortes, el 26 de septiembre, todavía habrá tiempo para aprobar las leyes y reformas económicas que están en la "fase final" de su tramitación parlamentaria, así como un decreto ley con nuevas medidas económicas, que el Gobierno pretende aprobar el 19 de agosto.

Ha añadido que, si ha considerado conveniente tomar esta decisión es para que el nuevo Gobierno que salga de las urnas, que podrá estar "en ejercicio" a final de año, "se haga cargo de todo el ejercicio económico correspondiente a 2012", según sus palabras.

"Si he decidido anunciarles en el día de hoy el calendario electoral es para proyectar certidumbre política y económica sobre los próximos meses, sobre lo que queda por hacer, sobre lo que vamos a hacer y sobre la fecha electoral", ha remarcado.

Zapatero no será diputado

José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado que no será diputado socialista en la próxima legislatura, ya que no va a concurrir a los próximos comicios en las listas del PSOE.

Ha respondido con un rotundo "no voy a ser diputado" a una pregunta sobre su futuro político. También ha dicho el presidente, que ocupa un escaño en el Congreso desde junio de 1986, que este año no acudirá en septiembre a la fiesta minera de la UGT que se celebra en Rodiezmo (León), al igual que el año pasado.