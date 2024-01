Vicente Vallés: "¿Pondrá Moncloa algún límite en las cesiones a Puigdemont?"

En los primeros doce días de este año 2024, a Canarias ya han llegado 2.550 inmigrantes. Siete de cada diez migrantes que llegan a España lo hacen a través de la ruta canaria. Por tanto, si hay una comunidad autónoma que tiene un problema verdaderamente grave con la inmigración es Canarias.

Y por eso, varias comunidades han mostrado un evidente malestar al saber que Pedro Sánchez ha pactado con Puigdemont delegar las competencias de inmigración a Cataluña. El Gobierno no ha explicado todavía en qué consiste esa cesión. Dice lo que no es. Pero no dice lo que es, mientras el partido de Puigdemont tiene la intención de decidir qué inmigrantes pueden estar en Cataluña y cuáles no.

Algunos dirigentes de otros partidos consideran que esa es una actitud xenófoba. Y así, llegamos al final de la semana en la que hemos asistido al primer episodio de serias dificultades de Pedro Sánchez para gobernar.

Su dependencia de Puigdemont y de los cinco diputados de Podemos ha llevado al presidente al límite en la primera votación importante en el Congreso. Y eso plantea la duda de si Moncloa pondrá algún límite en las cesiones a Puigdemont.