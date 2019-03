Valcárcel: "Ahora habrá que pedir perdón por haber sido agredido"

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha ironizado en el programa de Antena 3, Espejo Público, para responder al vicepresidente Rubalcaba, que este martes insinuaba que el PP se está aprovechando políticamente de la agresión al consejero de cultura de la región, Pedro Alberto Cruz.

Valcárcel ha manifestado su decepción con el delegado del Gobierno en la región: No entiende que pueda considerar "irrelevantes y aisladas" unas agresiones que -dice- se repinten constante mente. "Llegaron a agredir a mi hija y a otros militantes del PP", asegura.



Sobre la salud del consejero Cruz, ha explicado que "Tiene muchas ganas de volver a su responsabilidad política y mejora físicamente".



Ha insistido en que no es su "sobrinísimo" -como asegura que le llamaron sus agresores- sino tan sólo un familiar lejano de su esposa: "Me encantaría que Pedro Alberto estuviera entre mis sobrinos, pero no lo es", excplica.