El PP acusa al PSOE de estar pendiente de su futuro y dejar a España como secundaria

Al inicio de la sesión, el líder del PP, Mariano Rajoy, ha reprochado a Rodríguez Zapatero la falta de confianza de los españoles en su Gobierno, que se ha visto reflejada en los resultados de las Elecciones del 22-M. Zapatero le ha contestado que el Ejecutivo ha "tomado decisiones difíciles y con responsabilidad" para generar esa confianza en los agentes económicos que permite crear empleo, y lo ha hecho con medidas que van a producir resultados "a corto y medio plazo".

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado al PSOE de dejar a los ciudadanos como "secundarios" en época de crisis económica y social para estar sólo pendiente de cómo suceder a José Luis Rodríguez Zapatero.

Para la portavoz del PP en el Congreso, el Gobierno ha transformado la crisis económica en una crisis social, y al tiempo, "las indecisiones del Gobierno las siguen pagando todos los españoles". "El PSOE es un partido que confunde bienestar con recortes sociales y la paz social con los jóvenes protestando en la calle", ha añadido.

Tras la debacle socialista en las elecciones del 22-M, el Partido Popular retaba este martes al presidente Zapatero a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados. El reto tuvo la respuesta inmediata de los socialistas que animaban a los populares a presentar una moción de censura.

El PP ya lo hizo en 1987 contra el Gobierno de Felipe González y no prosperó como tampoco prosperó la presentada por el grupo parlamentario socialista contra el Gobierno de Adolfo Suárez, en 1980. Tampoco acabaron con los gobiernos de Suárez, en 1980, y de González, en 1990, sus respectivas cuestiones de confianza planteadas para poner en marcha un programa de austeridad económica y para llevar a cabo una economía competitiva, respectivamente.



Giro a la izquierda

El presidente del Gobierno ha replicado este miércoles a quienes le están demandando un giro a la izquierda en sus políticas que su objetivo fundamental sigue siendo la recuperación económica y la creación de empleo.

"No sé si eso es un giro o no hay que girar, pero vamos a hacerlo con toda la responsabilidad y poniendo los intereses de España por encima de cualquier otro, como he dicho en más de una ocasión", ha sentenciado.

Zapatero respondía así en la sesión de control al Gobierno en el Congreso al portavoz de ERC, Joan Ridao, quien le preguntó si tras las elecciones del pasado domingo tiene previsto recuperar el "programa socialdemócrata de mínimos" con el que llegó a La Moncloa y si había reflexionado sobre el hecho de "mientras la izquierda tomaba las plazas, la derecha llenaba las urnas".

No habrá más recortes a funcionarios

El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, ha reiterado que el Gobierno "ni ha considerado, ni esta considerando, ni tiene ninguna previsión de adoptar medida alguna" que pueda representar un recorte en los sueldos de los funcionarios públicos "ni en sus pagas extraordinarias a lo largo de esta legislatura".

Chaves ha recalcado que los funcionarios son "el alma" de la Administración y "no se merecen" que se utilicen sus salarios "para especular o hacer demagogia". En este sentido, ha remarcado que en 2011 no hay ni va a haber ningún recorte salarial en nóminas ni pagas extras, "ni muchos menos encubierto, porque la Ley no lo permite".

Pago del secuestro del 'Alakrana'

La diputada popular Beatriz Rodríguez-Salmones ha exigido que el Gobierno aclare la contradicción entre la sentencia de la Audiencia Nacional, que sostiene que el Ejecutivo pagó el rescate para la liberación del atunero, y las explicaciones del Gobierno.

Chacón ha mantenido que se actuó siempre dentro de la legalidad, ha resaltado que la sentencia confirma que los piratas son culpables de 74 delitos, por lo que han sido condenados a más de 500 años de cárcel.

La ministra de Defensa ha concluido su intervención señalando: "¿Sabe cuántos partidos de la oposición cargan contra su Gobierno tras la liberación de nacionales? Solo uno: ustedes. Tienen ese vergonzoso récord". Por su parte, Rodríguez-Salmones ha pedido al Gobierno que aclare las contradicciones con responsabilidad, respeto y prudencia.