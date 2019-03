Rubalcaba: "Recurriremos en los tribunales el proceso de privatizaciones en la sanidad madrileña"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha comprometido a frenar dos iniciativas: la ley Wert y el proceso de privatizaciones de algunos hospitales públicos en la Comunidad de Madrid. Rubalcaba ha anunciado que va a constituir un grupo de juristas expertos para recurrir las medidas de privatización en Madrid y que, teme, pueda extenderse a otras comunidades gobernadas por el PP.



"Dado que el PP no deja margen para el diálogo, no tenemos otra opción de que defender el sistema sanitario en los tribunales", ha señalado Rubalcaba, que ha insistido en que "no hay un sólo dato para saber si es mejor la sanidad privada que la pública". "Una cosa es concertar un hospital privado y otra privatizar un hospital público". "El PP no deja margen para el diálogo, no tenemos otra opción de que defender el sistema sanitario en los tribunales"

Preguntado sobre el discurso de Rajoy, que aseguró que los recortes eran necesarios teniendo en cuenta la herencia recibida, Rubalcaba aseguró que "no es herencia" sino pura política de derechas.



"Es un burladero de mal gobernante. No es así. No es herencia, si privatiza hospitales o recorta derechos de los trabajadores es porque quiere. Es una política de derechas y no tiene nada que ver con una herencia recibida", ha reconocido Rubalcaba.



Sobre la política de recortes imperante en la Unión Europea, Rubalcaba ha señalado que "hay que cambiarla".



Preguntado sobre la posición del PSOE en Cataluña, Rubalcaba ha señalado que la posición de los socialistas siempre ha estado y estará abierta al diálogo con todos los partidos, pero señaló que están en contra de la independencia y la autodeterminación de Cataluña.

"Estamos en contra de la independencia de Cataluña. Siempre vamos a estar en contra del referéndum de autodeterminación. A partir de ahí nuestra posición es bien distinta al del PP en los últimos años, lo que no significa que no estemos dispuetos a hablar con el PP y todos los partidos", ha indicado Rubalcaba.



Rubalcaba también ha advertido que el sistema de pensiones solo puede cambiarse a través de un pacto: "Nuestra posición es que si se quiere cambiar las pensiones hay que llegar a un acuerdo. Si no hay pacto no habrá acuerdo".



Por último, el lider del PSOE ha suscrito las palabras de Trinidad Jiménez sobre el discurso navideño del Rey y ha asegurado que se trata de un monarca "preocupado por lo que pasa en su país".