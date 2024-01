La razón por la que Junts se opone a los reales decretos del Gobierno que afectaría a la amnistía

Junts per Cat no se lo pone nada fácil al Gobierno pese a facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Sus siete votos son indispensables en materia legislativa y tenían en su mano apoyar los tres reales decretos a los que el Ejecutivo aspira a aprobar el miércoles. La derecha independentista catalana ha confirmado este lunes que no los apoyará. Quieren que el Gobierno de coalición los retire y que sean negociados con ellos. En esta legislatura no funcionará el "a cambio de nada", ha avisado el portavoz de Junts Josep Rius.

Los reales decretos -defiende Rius- afectarían a Junts. Asevera que "agravan la infrafinanciación que ya sufre Cataluña, implican recortes de competencias de la Generalitat y ponen en peligro la aplicación de la ley de amnistía". Reclama "un decreto por cada tema". Ahora el Ejecutivo tiene menos de 48 horas para lograr una mayoría y así evitar la primera derrota parlamentaria.

De momento el partido de Carles Puigdemont dice 'no' a Moncloa. También Podemos, que ahora forma parte del grupo mixto, se suma a esa negativa. Mientras, el Ejecutivo defiende que el diálogo es su sello y no pierden la esperanza. Negociarán hasta el último minuto.

En Junts no están de acuerdo con el artículo 43 BIS de la Ley de Enjuiciamiento Civil que recoge la suspensión de las leyes que se recurran ante la Justicia europea. Eso podría afectar directamente a la ley de amnistía. El regreso de Puigdemont podría quedar en el aire a la espera de que la Justicia europea resuelva este asunto.

Aunque PSOE y Junts comparten buena parte de las medidas de los reales decretos, ha exigido un decreto por cada temática, previamente negociados con su formación: justicia, régimen local, función pública, mecenazgo, ámbito laboral y reforma de la Ley de Sociedades de Capital. "El PSOE debe tener claro que Junts no ha firmado un acuerdo de legislatura. Sólo habrá estabilidad si hay avances en los dos ejes: el ámbito nacional y el social", ha alertado la formación independentista.

Rotunda negativa de Feijóo

Mientras, el Partido Popular ha anunciado que votará 'no' pese a los intentos del PSOE por encontrar puntos de acercamiento y las llamadas de Bolaños y Yolanda Díaz a Cuca Gamarra y Borja Sémper. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoó ha anticipado la negativa al presidente del Gobierno

Feijóo alega que no va a arreglar "los problemas internos del desgobierno". "Pedro Sánchez sostiene su Gobierno sobre él mismo, los objetivos del independentismo y la nada para el resto de los españoles", ha manifestado el líder de los populares agregando que "eso se hace insostenible para España durante cuatro años".