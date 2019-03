Miles de personas pasan el día de reflexión en la calle

El bullicio en la Puerta del Sol no ha cesado desde que se inició la jornada de reflexión y los acampados han dejado a un lado los sacos de dormir para compartir, durante toda la noche, pacífica y sin incidentes, las más variopintas propuestas como "vestir" de amarillo la Plaza, en honor al sol y a la víspera electoral.

Según el testimonio de los muchos portavoces con que cuenta esta convocatoria espontánea, la propuesta de "vestir" de amarillo la Puerta del Sol en la jornada de reflexión será votada, este mediodía, en Asamblea y de aprobarse supondrá el cambio de todos los carteles por otros equivalentes pero de color amarillo y la invitación a los madrileños que se acerquen a la plaza a vestirse de este color en apoyo a los acampados.

La Puerta del Sol vive la euforia de haber sumado este viernes, con las campanadas que marcaban el inicio de la jornada de reflexión, miles de apoyos a los que se añaden los continuos mensajes de respaldo procedentes de cientos de ciudades, de España y de todo el mundo.

Un grupo de acampados montará a lo largo de la mañana un lienzo en la parte posterior de un kiosco sobre el que se proyectará en directo, conexión on-line, la situación de otros concentrados en diferentes plazas de España.

Se trata, ha dicho uno de los portavoces, que no ha querido dar su nombre para mostrar que no existen protagonismos entre los convocantes, de que los ciudadanos sepan de primera mano que la movilización se extiende sin límites y, además, tiene un carácter imprevisible.

Finalmente, este portavoz ha insistido en lo pacífico de la jornada y el hecho de que con esta actitud los ciudadanos están dando a los políticos un ejemplo de lo que es una jornada de reflexión. En la Puerta del Sol amanece con un tono festivo, ya que a los grupos que reflexionan, como en un ágora, sobre el alcance de la movilización y sus previsibles consecuencias se unen los tunos, las guitarras e incluso músicos espontáneos e independientes.

Y en Sol se hizo el silencio

Más de 20.000 personas congregadas en la Puerta del Sol recibieron las campanadas que marcan la medianoche con un minuto de silencio y una gran sentada. Cuando las manecillas del reloj de la Puerta del Sol marcaban el inicio de la jornada de reflexión los seguidores del movimiento "toma la plaza" se han sumido en un minuto de silencio en denuncia de la decisión de la Junta Electoral Central de declarar ilegales las movilizaciones que tengan lugar el día de las elecciones y su víspera.

Tras ese minuto, la plaza ha irrumpido en gritos de "lo llaman democracia y no lo es", "que no, que no, que no nos representan" y "no pasarán". Se espera que la policía comunique a los manifestantes que la concentración que a estas horas se desarrolla en la Puerta del Sol es ilegal.

Los manifestantes en Sol llegaron a 24.000 alrededor de la medianoche

El número de personas que acudieron ayer a la concentración en la Puerta del Sol fue aumentando a lo largo de las primeras horas de la noche hasta alcanzar a las 00.45 una cifra de entre 22.000 y 24.000, según una estimación de Lynce.

Alrededor de las 00.45, Lynce hizo una nueva serie de fotografías para estimar, mediante el cálculo de áreas ocupadas y la densidad de las mismas, la asistencia a la concentración. En ese momento, el área que ocupaban los manifestantes en la Puerta del Sol y sus alrededores había aumentado, en especial en las calles que desembocan en la plaza desde el sur. La densidad de personas por metro cuadrado, que ya era alta en algunas zonas de la plaza de las 20.36, había aumentado en el resto de la zona, por lo que la cifra de asistentes a esa hora era de entre 22.000 y 24.000, según la estimación de Lynce.