Sánchez prepara un decreto social cada martes hasta las elecciones del 29N

Pedro Sánchez quiere aprovechar los Consejos de Ministros que quedan hasta las elecciones generales del 29 de noviembre para aprobar nuevas medidas sociales. El Gobierno ha diseñado una estrategia que contempla anuncios cada martes, con iniciativas dirigidas a estudiantes, trabajadores, pensionistas y colectivos vulnerables.

La intención de Moncloa es sacar adelante proyectos que estaban pendientes antes de la convocatoria electoral. El Ejecutivo mantiene así su actividad durante las últimas semanas previas a las urnas, pese a la disolución de las Cortes.

45 millones para nuevas residencias universitarias

El primer paquete de medidas llegará este martes al Consejo de Ministros y tendrá como protagonistas a los estudiantes.El Gobierno prevé destinar 45 millones de euros a siete proyectos de residencias universitarias, que permitirán crear cerca de 2.000 plazas vinculadas a universidades públicas.

La iniciativa busca facilitar el acceso al alojamiento a los jóvenes que necesitan trasladarse a otra ciudad para estudiar. "La universidad no es inmune al problema de la vivienda", explican fuentes del Ejecutivo, que consideran que el coste del alojamiento puede limitar las oportunidades de los universitarios.

Un nuevo Estatuto del Estudiantado

El Consejo de Ministros también tiene previsto aprobar una actualización del Estatuto del Estudiantado Universitario, vigente desde 2010. La reforma incluirá medidas relacionadas con la representación de los alumnos, la movilidad, la conciliación y la lucha contra la discriminación. Además, pretende reforzar la atención psicológica, la protección de datos y el derecho a la desconexión digital, junto con mejoras en las tutorías y las prácticas universitarias.

Los anuncios no terminarán esta semana. Moncloa trabaja en nuevas medidas de protección social, entre ellas mejoras en las prestaciones para víctimas de violencia de género y mujeres con patologías asociadas a la menopausia. También estudia cambios en las ayudas por cuidado de menores con enfermedades graves, las pensiones de viudedad de parejas de hecho y la protección de huérfanos de víctimas de violencia machista.

Por su parte, el departamento de Yolanda Díaz prepara una subida del salario mínimo interprofesional cercana al 5%.

Seis Consejos de Ministros antes de las elecciones

El Gobierno dispone de seis reuniones ordinarias del Consejo de Ministros antes del 29N, incluida la de este martes. Algunas medidas podrían tramitarse mediante decretos-leyes, cuya convalidación correspondería a la Diputación Permanente del Congreso. Su aprobación dependerá de los apoyos parlamentarios que consiga el Ejecutivo.

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