Las claves de la comunicación no verbal en el mitin del PSOE: "El rostro de Sánchez refleja tensión"

El mitin del PSOE de este fin de semana ha dejado imágenes que muestran casi tanto como los discursos. Pedro Sánchez, Begoña Gómez o María Jesús Montero han protagonizado algunos de los momentos más comentados de un acto en el que sus expresiones y movimientos han centrado buena parte de la atención. Precisamente por eso cabe preguntarse qué transmiten sus gestos y si coincide lo que muestran sus rostros, con sus palabras; y lo que cabría esperar de una cita política de estas características.

José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, nos ha ayudado a analizar las imágenes que más se han comentado del mitin del pasado sábado. Su primera mirada se dirige al presidente del Gobierno. Destaca la tensión que para el experto refleja el rostro de Pedro Sánchez, que combina una sonrisa forzada junto a cierta incomodidad en su expresión.

Una impresión, dice, que contrasta con la actitud del resto de los asistentes, que aparecen sonrientes. Una lectura que pone el foco en la distancia entre el ambiente festivo del mitin y la expresión que, a su juicio, muestra el presidente.

En ese análisis también ocupa un lugar destacado Begoña Gómez.

El experto observa en ella una actitud expectante y destaca que mantiene la mirada dirigida hacia Sánchez. Además, interpreta el gesto de llevarse la mano al corazón como una posible muestra de emoción.

Otro de los momentos en los que se detiene es en el abrazo entre ambos. Martín Ovejero examina la forma en la que el presidente sujeta a su mujer y, al mismo tiempo, no retira una de sus manos del atril. Según explica, un abrazo para considerarse plenamente afectivo debe implicar un contacto más completo, cuerpo a cuerpo y con ambas manos. A partir de ese detalle, plantea qué puede haber detrás del movimiento y concluye que Begoña Gómez es quien sale mejor parada de la escena.

Porque llega a apuntar que la mujer del presidente podría ser la figura capaz de generar más simpatía entre quienes observan las imágenes, pudiendo estar ahí una de las claves de la campaña.

La última protagonista es María Jesús Montero. Frente a la tensión que Martín Ovejero aprecia en Sánchez, la vicepresidenta aparece, según su análisis, especialmente eufórica. El experto destaca una felicidad que, a su juicio, le cuesta contener y que contrasta con la expresión del presidente.

Un mismo acto, tres protagonistas y distintas formas de expresar, o contener, las emociones. Es la lectura que Martín Ovejero hace de unas imágenes en las que los gestos adquieren tanto protagonismo como las palabras.