El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha asegurado que "no ha habido ningún ahorro real por tener la sociedad". Duque ha comparecido ante la prensa para dar explicaciones sobre las informaciones que le atribuyen una sociedad patrimonial para eludir impuestos y ha asegurado que le recomendaron realizarla, que ha liquidado todos los impuestos y que cuesta mucho deshacerla.

"Pienso que no hay ninguna consideración ética sobre esto", considera el ministro. "Es completamente legal, estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales y no veo donde se puede interponer ninguna cuestión de ética", ha señalado.

El ministro ha explicado que al comprar la casa, sus asesores le recomendaron crear "una sociedad" al tener su situación personal, ya que viven "muchos años fuera". "Convenía tener una sociedad que se ocupara de responder las notificaciones", ha apuntado.

Duque ha insistido en que querían proteger a sus hijos con esa práctica "por si a mamá le pasaba algo en Turkmenistán o a papá le explotaba el cohete". "Fue el tiempo de la burbuja y ahora no haríamos lo mismo", ha reconocido Duque, que ha negado cualquier parecido entre su caso con las declaraciones en 2015 de Sánchez, cuando se comprometió a expulsar de su equipo a quien creara una sociedad interpuesta para eludir impuestos.

"No veo que sea similar en nada", ha enfatizado Duque, quien ha iniciado su comparecencia expresando su fastidio por tener que dar explicaciones en público sobre asuntos personales, aunque ha reconocido que no era "un buen día" pues ha añadido, sonriendo, que por la mañana corriendo le había atacado un perro.

El ministro ha afirmado que ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le ha expresado su apoyo y ha insistido durante su comparecencia en que recurrió a la creación de una sociedad asesorado por un notario y otras personas."He hablado con el Presidente y le he explicado que el caso es diferente y me da todo su apoyo", ha asegurado Duque.

A preguntas de los periodistas, Duque ha destacado que la casa, que ha estado alquilada en varios periodos, se compró antes de constituirse la sociedad y ha precisado que su residencia en Madrid está a nombre de la misma por las mismas razones. El ministro ha explicado que está al día del pago de todos sus impuestos y que no tiene abierta ninguna investigación ni requerimiento por parte de Hacienda.

Asimismo, ha cuestionado que la creación de la sociedad fuera un buen consejo: "Me costó un montón de dinero". Pedro Duque ha recordado que se asesoró "suficientemente" y se aseguró de que no tenía que facturar por ella. Por último, ha dicho que "hay mucho trabajo que hacer" y que mañana mismo viaja a Bruselas para participar en un Consejo de Competitividad.

Duque habría adquirido un chalé de lujo en la localidad alicantina de Jávea nombre de la sociedad patrimonial Copenhague Gestores de Inmuebles S.L.. Asimismo, apunta que la esposa de Pedro Duque, María Consuelo Femenía, embajadora de España en Malta, figura junto al ministro como administradores solidarios de la sociedad patrimonial, que supuestamente no tiene personal contratado y está destinada únicamente a la administración de bienes patrimoniales.