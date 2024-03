Noticias de hoy, domingo 10 de marzo de 2024

La amnistía, la trama Koldo o los Oscars 2024, entre las noticias más destacadas de hoy, domingo 10 de marzo de 2024.

Así habría intentado la trama Koldo blanquear el dinero de las mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción cree que la trama en torno a Koldo García compró fincas en el municipio orensano de Carballeda de Valdeorras para invertir parte de los beneficios obtenidos a través del negocio fraudulento de la compra mascarillas. La trama los compró, pero finalmente nunca extrajeron pizarra ya que el terreno llevaba sin explotarse un siglo.

Según se puede leer en el auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, el empresario Juan Carlos Cueto habría buscado en esa zona sacar rendimiento a parte de las "plusvalías de los contratos obtenidos indiciariamente de manera irregular".

Kate Middleton reaparece con una fotografía oficial

La primera foto oficial de Kate Middleton tras su operación abdominal se ha hecho pública por el Palacio de Kensington. El apagón informativo desde su operación llevó a dos meses de numerosos rumores sobre su estado de salud. La Princesa de Gales ha reaparecido junto a sus hijos George, Charlotee y Louis con a un mensaje sobre su estado de salud.

"Gracias por sus amables deseos y continuo apoyo durante los últimos dos meses. Deseando a todos un feliz Día de la Madre. C", ha compartido Middleton en una imagen en Instagram.

'La sociedad de la nieve' y 'Robot Dreams', en busca de un Oscar

Llega la noche más esperada de Hollywood donde dos películas españolas formarán parte del gran evento del cine: los Premios Oscar 2024. 'La sociedad de la nieve' y 'Robot Dreams' aspiran a lograr una estatuilla tras conseguir varias nominaciones.

España vuelve al panorama internacional después del parón de 2023, año en el que no consiguió hacerse con una nominación. Las últimas fueron cuando Penélope Cruz y Javier Bardem compitieron en las categorías de Mejor actriz y Mejor actor por 'Madres paralelas' y 'Being the Ricardos', respectivamente.

