Elisa Mouliaá entrega su móvil al juez y Errejón ni lo hace ni se presenta en el juzgado: "Me arrepiento de haber borrado mensajes"

La actriz Elisa Mouliaá y el exdiputado Íñigo Errejón estaban citados este viernes en el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, en el marco de la investigación que dirige el magistrado Adolfo Carretero. El exportavoz de Sumar está siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual tras la denuncia presentada por Mouliaá, y, en esta cita, el juez había solicitado la entrega de los teléfonos móviles de ambos para analizar las conversaciones que mantuvieron.

El abogado de la actriz, Fernando Arrién, ha explicado a los medios que Mouliaá ha entregado su dispositivo sin poner ningún tipo de restricción: "Ha presentado, sin ningún tipo de restricción, con el pin incluido, el terminal móvil, las conversaciones, ha facilitado la exportación del chat, se ha aportado conversaciones que sean susceptibles del procedimiento de instrucción, se ha aportado todo eso. Van a tardar tres o cuatro días y a ver qué tal".

Errejón no se presenta ante el juez ni entrega el teléfono

En contraste, Íñigo Errejón no ha entregado su teléfono móvil ni se ha presentado en el juzgado, algo que ha generado malestar por parte del magistrado. Tampoco ha acudido su abogada. Según ha relatado la propia Mouliaá a los medios, "el juez se ha enfadado con él. Ha dicho que se podía haber personado por lo menos para explicar por qué motivos no presentaba el terminal qué es lo que esconde. Se ha enfadado un poco, pero bueno, ya está (…) No se ha presentado, tampoco ha dado explicaciones. Ha dicho simplemente a través de su abogada, que tampoco se ha presentado, que estaba recurrido el auto y que por consiguiente pues bueno, ya está".

El juez se ha mostrado visiblemente molesto y considera que el exdiputado, al menos, podría haberse presentado para explicar personalmente por qué no aportaba el dispositivo.

Las explicaciones de la defensa de Errejón

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Errejón ha explicado que "esperará a la resolución del recurso de apelación a fin de preservar sus constitucionales derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y de acceso a los recursos, en relación con su derecho a la intimidad".

Además, sostiene que "ya no conserva el dispositivo móvil que tenía el 8 octubre de 2021", fecha en la que presuntamente ocurrieron los hechos. También afirma que desde el inicio del procedimiento ya se aportaron, mediante acta notarial, todas las conversaciones que mantiene con Mouliaá.

Mouliaá explica los mensajes que borró

La actriz ha reconocido que tenía miedo de encontrarse con Errejón, ya que ambos habían sido citados a la misma hora. Según sus palabras, no le sorprendió que él no se presentara de nuevo, ya que "era de esperar". También ha expresado su deseo de que la instrucción avance: "Espero que poco a poco pasemos ya a la siguiente fase, porque está siendo un poco pesado".

Mouliaá también ha aclarado que, en su momento, borró ocho respuestas a historias de Instagram de Errejón después de los hechos denunciados: "No hubo un chateo, no hubo nada. Ocho respuestas que mi anterior abogada me hizo eliminar, pero eran ocho respuestas y ninguna que eludaba a volver a ver a este señor durante dos años. Eso es lo único que se ha eliminado, que la verdad que me arrepiento, porque es que eran respuestas absurdas a historias y ya está". Asegura que no se trataba de un chat ni conversaciones prolongadas, solo respuestas puntuales que, por recomendación de su anterior abogada, decidió eliminar.

