Cientos de personas mantienen el campamento de protesta en Sol

La asamblea ciudadana celebrada esta madrugada en la madrileña Puerta del Sol ha propuesto, entre otras cuestiones, continuar las movilizaciones las 24 horas del día, mantener la acampada al menos hasta el próximo domingo y convocar una gran movilización el viernes o el sábado.

Tras dos horas y media de debate, que comenzó hacia las tres y media de la madrugada, los reunidos en asamblea han decidido mantener el último manifiesto hecho público este martes en la manifestación llevada a cabo en la Puerta del Sol, en el que afirman que no representan a partido político ni asociación alguna, al tiempo que exigen una sociedad nueva en la que se defienda la dignidad humana frente a los intereses económicos.

Durante la asamblea se han expuesto las diferentes conclusiones de las siete comisiones en que ha quedado organizado el campamento. Los reunidos han insistido en mantener como prioridad el carácter pacífico de su movimiento. También han planteado la posibilidad de elaborar una lista de exigencias para presentarlas ante el Congreso de los Diputados, donde está previsto que finalice la posible manifestación del viernes o sábado, día que está todavía por decidir. Han acordado igualmente crear un "frente de unidad" en la Puerta del Sol mientras debaten sus exigencias que darán a conocer en las próximas horas.

En este sentido, uno de los portavoces de "Acampada Sol", Tomás Muñoz, ha pedido paciencia tanto a los medios de comunicación como a los propios manifestantes, porque todo está en estudio, dado, dijo, que "éste es un colectivo nuevo". Los portavoces de las comisiones han informado también de que las personas acampadas en Granada han sido desalojadas por la fuerza por efectivos policiales. Durante la asamblea, el número de fuerzas de seguridad se ha reducido considerablemente y tan sólo permanecen una veintena de agentes frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Los representantes del movimiento de protesta han pedido a todos los asistentes que dejaran de beber y no se enfrentasen a la policía para no hacer de este encuentro lo que no es.

Han querido evitar los altercados violentos que se vivieron la madrugada del martes. En principio este campamento será desmantelado el domingo, pero seguirán las protestas hasta conseguir lo que buscan: una clase política preocupada por los problemas reales de la ciudadania.