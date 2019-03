La mayoría de los partidos alaba la valentía del rey por pedir justicia para Urdangarín

Los responsables del PP y del PSOE han elogiado el contenido del mensaje de Navidad del rey Juan Carlos, muy pegado a la situación de crisis económica, pero en el que han tenido cabida referencias a la ética y a la responsabilidad de los que ejercen la labor pública.



La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que su partido no podía estar "más de acuerdo" con el monarca cuando dijo que las personas que desempeñan una labor pública deben actuar con ética y ejemplaridad y que la justicia debe ser igual para todos.



En la misma línea, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, cree que el rey ha sabido estar "a la altura" de las circunstancias con sus referencias a cuestiones que preocupan a la sociedad y con su insistencia en exigir un recto comportamiento de los responsables públicos.



Algo que no comparte el coordinador federal de IU, Cayo Lara, quien ha afirmado que si la justicia fuera igual para todos "no habría habido cinco años de silencios" y el duque de Palma estaría ahora imputado.



Rosa Díez, portavoz de UPyD, sí ha valorado que el monarca haya mostrado "bastante más preocupación por la corrupción" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su reciente discurso de investidura.



Para el presidente catalán, Artur Mas, de CiU, es destacable que don Juan Carlos se refiriera, sin citarlo, a la conducta de un miembro de su familia, "haga frente" a los problemas y los intente resolver.



De "valiente" le ha calificado el presidente canario, Paulino Rivero (CC), por haber mencionado sus circunstancias familiares y haber hablado sin rodeos de la difícil situación económica.



Sin embargo, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha echado en falta en el mensaje una referencia "más explícita e inequívoca" a la crisis que está viviendo la Casa Real. Una crisis institucional -ha opinado- "muy grave, muy preocupante, que está generando mucha alarma social y que no se puede despachar alegremente con cuatro eufemismos genéricos sobre la igualdad ante la ley".



De esta opinión participa el portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, para quien ha faltado una alusión "más directa" a la crisis de la institución monárquica a raíz de la investigación judicial a Urdangarin.



Desde ERC, su portavoz en la Cámara Baja, Alfred Bosch, se ha felicitado de que el rey admitiera que la ley debe ser igual para todos, pero ha advertido de que mientras la Casa Real no se someta a esta igualdad, "se facilitarán las conductas irregulares".



Para la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, las alusiones indirectas a la investigación judicial de su yerno fueron "obvias" porque, faltaría más -ha recalcado-, la justicia "es igual para todos", y ha lamentado, por otro lado, que no incidiera con mayor profundidad en la situación abierta tras el cese del terrorismo de ETA, algo en lo que ha coincidido plenamente con Erkoreka.



Y en sintonía con esto, el parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha afirmado estar preocupado porque no apreció en el rey intención alguna de asumir la responsabilidad que cree que tiene, junto a otros responsables, de llevar adelante el proceso de paz en Euskadi.



La diputada de Iniciativa per Catalunya (ICV) en el Congreso Laia Ortiz piensa que el rey, en consonancia con su mensaje, debe dar a conocer las partidas presupuestarias de la Corona "en aras también de la transparencia".



El parlamentario de EB, Mikel Arana, ha aprovechado para exigir un referéndum sobre la continuidad de la Corona porque, ha dicho, el rey trató de perpetuar una institución "anacrónica y antidemocrática".



La "valentía" del rey es otro sustantivo que ha empleado el diputado de Equo-Compromís, Joan Baldoví, de su mensaje por "abordar un tema personal" y subrayar que la Justicia "es igual para todos".