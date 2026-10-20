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Rebelión en el PSOE: Ferraz justifica que los cambios aportan "más paridad" tras la renuncia de toda la lista del partido en Palencia

Ferraz también ha hecho cambios en las listas de Albacete y Burgos.

Pedro Sánchez en Ferraz

Rebelión en el PSOE: Ferraz justifica que los cambios aportan 'más paridad' tras la renuncia de toda la lista del partido en Palencia | EFE

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Javier Revuelta
Publicado:

Después de lo que en Ferraz consideran un gran inicio de carrera del PSOE hacia las elecciones, al Partido Socialista se le ha abierto una confrontación interna. Toda la lista del PSOE de Palencia al Congreso de los Diputados ha renunciado a ocupar sus puestos por los cambios impuestos desde la dirección de su número uno, Álvaro Bilbao, candidato que dicen fue elegido por la militancia. Consideran que la decisión tomada por el Comité Federal de Listas, ratificada posteriormente por el Comité Federal, choca frontalmente con la voluntad mayoritaria de la militancia palentina.

Ferraz justifica que los cambios aportan 'más paridad' en las listas

Según el PSOE de Palencia, la lista propuesta por el comité Provincial contó con 77 votos a favor, una abstención y el respaldo de todas las agrupaciones locales de la provincias, pero desde Madrid decidieron sustituir a Bilbao por Mariluz Martínez Seijo. Desde Ferraz sostienen que tienen potestad para decidir los cambios que consideren oportunos. Justifican el cambio como una oportunidad para que haya más candidaturas encabezadas por mujeres y se escudan en que los cambios fueron aprobados en el Comité Federal por unanimidad de todos los secretarios de organización. Aceptan la decisión de los miembros que renuncian a sus puestos en las listas palentinas, que serán sustituidos.

Las listas de Burgos y Albacete también sufren cambios

Pero no solo en Palencia ha habido polémica por la intervención de Ferraz en las listas, y también en Burgos y en Albacete. En el caso de la delegación burgalesa, el enfado llega porque el exsecretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, con quien Pedro Sánchez ha tenido desavenencias, ha sido retirado de las listas del partido al Senado. En su lugar irá la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando. Situación similar la que ha ocurrido en el PSOE de Albacete, donde Ferraz ha ignorado las listas apoyadas por el 98,42% de la militancia y ha impuesto a Amparo Torres como número uno al Congreso de los Diputados y a Isabel Belén Iniesta para el Senado. El afectado por los cambios es Emilio Sáez, inicialmente por los socialistas albaceteños, que ha rechazado un puesto alternativo en la Cámara Alta. Desde Ferraz justifican todos estos cambios como un intento de la cúpula de que haya más paridad en sus listas.

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