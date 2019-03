Joan Ridao: "El Gobierno actúa como la sirvienta de la banca"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Ridao, ha comenzado su intervención explicando que "aquí no ha habido ningún incidente relativo a la energía nuclear" por lo que no cree que la reapertura del debate nuclear a raíz del incidente de Fukushima vaya a influir en las próximas elecciones municipales y autonómicas. "El Gobierno está pendiente de decidir la localización de un almacén nuclear, pero no lo hará antes de las elecciones", ha añadido Ridao.



Respecto a las recientes declaraciones de Artur Mas, en las que consideraba que "Los catalanes somos los alemanes de España", Joan Ridao ha explicado que "utilicé esa expresión con Zapatero: le dije que Cataluña era a España lo que Alemania a Europa, en el sentido de que es una auténtica locomotora. Contribuye con el 10% DEL PIB a la riqueza de España. Por lo tanto no se le puede exigir a esa locomotora que llegue a la estación puntual, sin generar déficit, cuando se le está quemando el carbón".

Joan Ridao considera que "El Gobierno actúa desde hace tiempo como la sirvienta disciplinada de provincias de la banca. Tenemos un Gobierno que comenzó hace dos años con la crisis diciendo que iba a refundar el capitalismo, que lo único inteligible de su política era la política social y que hemos visto que finalmente actúa según el tic tac de los mercados". Por ello, entiende que el debate sucesorio "tiene su interés, sobre todo para el PSOE, pero no es un problema de personas, sino de política".