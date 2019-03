Los 'indignados' cortan la calle del Congreso en protesta por la reforma laboral

Los acampados en la Puerta del Sol han llevado a cabo este miércoles un acto de protesta contra las reformas laborales que ha congregado a decenas de personas que han cortado al tráfico la plaza de Canalejas y la carrera de San Jerónimo, donde se encuentra ubicado el Congreso de los Diputados.



Centenares de personas se han congregado desde las seis de la tarde en el centro de la capital para llevar a cabo una marcha en contra de la reforma laboral que pretende aprobar el Gobierno.



Tras una pancarta principal con el lema 'Pienso, luego resisto. www.tomalaplaza.net' y otra de cabecera en la que se podía leer 'Reforma laboral para los políticos', centenares de personas ocupaban la calzada de la plaza de Canalejas y parte de la carrera de San Jerónimo en dirección al Congreso de los Diputados.



Los 'indignados' marchan hacia la sede de la Cámara Baja con gritos de 'Violencia es no llegar a fin de mes', 'Reforma laboral, parada patronal', 'No falta dinero, sobran ladrones' o 'Eso, eso, eso nos vamos al congreso' y portando pancartas contra la negociación colectiva y con lemas como 'Ley propatrón, explotador no', 'Recortes a ricos primero', 'Negociación imposición' o 'Se alquila esclavo'.



Once furgones de los antidisturbios de la Policía Nacional aguardaban en una esquina del Congreso de los Diputados de manera preventiva por si fuera necesaria su intervención.