Un incidente entre un policía Nacional y un funcionario de Igualdad con parte de lesiones de por medio

El Sindicato policial SUP ha avanzado su intención de emprender acciones judiciales por las presuntas lesiones que un agente de la Policía Nacional sufrió en el aeropuerto de Santiago de Compostela. Por el mismo incidente, un funcionario del ministerio de Igualdad también habría presentado una denuncia. A continuación intentamos aclarar todas las dudas sobre esta trifulca.

El sindicato SUP denuncia que un agente sufrió lesiones cuando ejercía su labor en el aeropuerto de Lavacolla y dicen que en este incidente se vio implicado un cargo de la cartera que dirige Irene Montero. Desde el ministerio sin embargo, aseguran que no tenían conocimiento de los hechos y matizan que en todo caso se trata de un funcionario de carrera y no de un alto cargo.

La Voz de Galicia ha avanzado que la persona relacionada con Igualdad fue detenido el pasado domingo en el aeropuerto de Santiago cuando la aerolínea le reclamó a él y a su pareja el pago de un suplemento que ambos se negaban a abonar. Según la misma fuente este trabajador de Igualdad fue elevando el tono hasta que la compañía aérea decidió avisar a Policía Nacional. Su pareja comenzó entonces a grabar todo lo ocurrido.

El agente habría decidido llevar al empleado de Igualdad a un cuarto para identificarlo pero él se negó y su pareja, presuntamente abrió varias veces la puerta de dicho cuarto para seguir grabando. En una de esas veces que ella abría la puerta y el agente la cerraba la mano del policía nacional habría quedado atrapada en la puerta teniendo que recibir atención médica.

Según publica Europa Press el parte médico refleja que el agente sufrió una contusión en la mano izquierda, por la que se recomienda reposo, pero no concreta las causas de la lesión.