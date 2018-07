Guerra dice que "los nacionalistas y populistas" están "aliándose con las cloacas" para desprestigiar la Monarquía

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha afirmado este miércoles que "los nacionalistas y los populistas" están "aliándose con las cloacas de los servicios de información y de la policía y con algunos personajes que siempre están conspirando para intentar desprestigiar" a la monarquía, porque no les gustó el discurso de Felipe VI del pasado 3 de octubre.

"No sé si es un ataque pero sí que el discurso del 3 de octubre no gustó a populistas ni a nacionalistas ni a la extrema derecha. No les gustó nada y yo creo que fue un discurso impecable", ha dicho. El Rey recalcó en aquel mensaje que los poderes del Estado tenían la obligación de mantener el orden constitucional en Cataluña.

El también ex 'número dos' del PSOE se ha expresado así, en declaraciones a los periodistas antes de participar en un curso de verano de la Universidad Complutense, preguntado sobre si las grabaciones de Corinna zu Sayn Wittgenstein acusando de irregularidades al Rey Juan Carlos derivarán en un debate sobre la monarquía y la república.

A su modo de ver, lo que sucede más bien es que hay fuerzas políticas que siempre tienen abierto ese debate y que ahora, como "no soportaron el discurso del 3 de octubre", se han aliado con "las cloacas" para intentar desprestigiar a la institución.