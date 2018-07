Grande-Marlaska visita los centros de acogida de inmigrantes de Algeciras: "Tenemos la situación controlada"

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, negó que exista colapso en el sistema de salvamento y acogida de inmigrantes, y ha insistido en que los flujos migratorios son "un problema de Europa, que necesita una solución europea".

Grande Marlaska ha supervisado en Algeciras el dispositivo de salvamento y acogida de los cientos de inmigrantes llegados en pateras en los últimos días a las costas gaditanas. El ministro ha recalcado que la presión migratoria "no es algo que nos pille de imprevisto" y frente a ella "ha habido un poco de imprevisión por parte del Gobierno anterior". El ministro recordó que la entrada de 8.100 inmigrantes de pateras contabilizados el año pasado supuso un incremento del 170% con respecto a 2016, y ha remarcado que "ya había una previsión de que se iba a incrementar de forma sustancial" en 2018.

Ha aclarado que la apertura del Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) que el Gobierno prepara en el puerto de Campamento, en San Roque (Cádiz), se producirá el 1 de agosto de forma gradual "para comprobar que todo va correctamente, que no hay disfunción y corregirlo todo".

Ha asegurado que se trabaja "veinticuatro horas" para adaptar este centro y que pueda acoger a más de 600 personas. El ministro ha negado que la oleada de pateras esté desbordando el dispositivo establecido en la zona y ha asegurado que "no hay colapso migratorio". "Colapso es una palabra que no se adapta a la realidad, porque un colapso es algo que uno no puede controlar, y tenemos una situación controlada y controlable", ha aseverado. En su opinión, se está respondiendo a una situación "excepcional" y se están abordando "todas las medidas precisas para que esta situación sea lo más breve posible".