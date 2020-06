Garzón insta a Sánchez a romper el pacto con Ciudadanos para "explorar una alternativa de último minuto"

El diputado de IU-Unidad Popular, Alberto Garzón, ha pedido este martes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que rompa su acuerdo con Ciudadanos para facilitar un acuerdo "de último minuto" que incluya también a Podemos y Compromis y evitar la convocatoria de nuevas elecciones generales.

Para Garzón, la contraoferta hecha por el PSOE al documento presentado por Compromís no tiene "ninguna posibilidad" de salir adelante, ya que sigue teniendo como eje el pacto con el partido de Albert Rivera, al que ya votaron en contra en las sesiones de investidura de Pedro Sánchez.

"Si el acuerdo central sigue siendo con Ciudadanos no parece que haya ninguna posibilidad de cambiar el sentido del voto", ha reconocido en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, animando a los socialistas a "romper" este pacto para volver a la "mesa a cuatro" entre PSOE, Podemos, IU y Compromís.

Garzón ha recordado que se trata de un problema "acumulado durante meses" y cree que ahora no se puede resolver "en unas horas" incluyendo sólo algunos "matices" al pacto con Ciudadanos. A su juicio, esos "matices" son "positivos" pero "insuficientes" para facilitar un nuevo pacto.

De hecho, ha recordado que durante sus conversaciones con el PSOE, los socialistas aceptaron algunas de las propuestas de IU. Sin embargo, eso no era "suficiente" porque la gestión económica seguía estando en manos de Ciudadanos. "Si ese acuerdo no se rompe, todo lo demás es papel mojado", ha reconocido Garzón.

"No hay fundamento" para evitar las elecciones

"Si el PSOE rompe su acuerdo con Ciudadanos estoy convencido de que es posible explorar una alternativa de último minuto -ha insistido-. Pero si no rompe acuerdo con Ciudadanos, ese pacto ya ha recibido la mayoría absoluta de votos en contra. Estas propuestas pueden estar muy bien intencionadas pero no vemos que haya un fundamento suficiente para poder evitar las elecciones".

En este contexto, el diputado de IU-Unidad Popular no ha querido ahondar sobre la conveniencia de que Compromis haya realizado su oferta a última hora y sin consultar al resto de formaciones, ya que cada partido tiene "legitimidad para sus tácticas y estrategias", pero sí cree que este tipo de propuestas "hubieran tenido más encaje antes y no cuando quedan horas para la convocatoria de elecciones".