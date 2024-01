El fiscal general del Estado se niega a elaborar el informe sobre la ley de amnistía que pidió el Senado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no va a elaborar el informe sobre la ley de amnistía que le pidió el Senado debido a que hay un "obstáculo legal" para ello, a lo que alega la falta de competencia a la vez que admite que la Fiscalía sí podría redactarlo, pero que tampoco lo hará para no "alterar" el funcionamiento del Ministerio Público de cara a futuros litigios. "El Consejo Fiscal no tiene competencias para elaborar un informe sobre una proposición de ley". "No debemos hacer algo que la ley no nos permite hacer", ha sentenciado García Ortiz.

El fiscal se mantiene en sus trece, a pesar de la insistencia del Senado, que ha pedido ese informe hasta en dos ocasiones. Es una de las medidas que se han puesto en marcha en contra de la amnistía por parte del Partido Popular en la Cámara Alta en la que el PP tiene mayoría absoluta. Fuentes populares entienden que el Consejo Fiscal no está obligado a emitir ese informe, pero creen que puede y debe hacerlo, algo que consideran podría ayudarles en una batalla judicial ante las instituciones judiciales de la Unión Europea.

El Gobierno defiende la posición del Fiscal General, también cree que el Consejo Fiscal no tiene competencias y el Partido Popular en público reclama a García Ortiz que no bloquee la emisión de ese informe. "Lo que debiera hacer el Fiscal es no bloquear, no impedir, que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre esta proposición de ley", ha dicho Cuca Gamarra.

"Obstáculo legal"

García Ortiz argumenta que hay un "obstáculo legal" para la emisión del informe puesto que el artículo 14.4.j del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) "únicamente prevé la intervención del Consejo Fiscal para informar de proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público". "No está legalmente prevista, por el contrario, su labor informante o consultiva en proposiciones de ley en tramitación ante el Parlamento", sostiene en una carta.

De esta manera, "habiéndose solicitado informe sobre una iniciativa legislativa en tramitación --proposición de ley-- a un órgano fiscal incardinado dentro de la estructura del Ministerio Fiscal que no tiene atribuida dicha competencia", traslada García Ortiz al Senado "la inviabilidad" de su solicitud.