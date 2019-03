"Esto no nace porque haya elecciones, sino del espíritu de la manifestación del 15-M"

Juan Cobo, portavoz del movimiento 'Toma la plaza' lleva varios días sumado a las manifestaciones de la Puerta del Sol. El joven ha explicado que "se nos ha estado diciendo durante mucho tiempo que no hacíamos nada. Cuando nos levantamos se nos pida que lo tengamos todo organizado y totalmente claro. La elaboración de las propuestas específicas se va haciendo al cabo de los días. Se han instalado una serie de cajas con las propuestas más candentes, como la ley electoral, la Constitución, la corrupción, que con el paso de los días se han ido haciendo más específicas. Estamos luchando todos porque esto salga adelante".

Cobo no considera que esté siendo utilizado por ningún partido político porque "no estamos escuchando cosas nuevas ni interesantes, y me muestro indiferente porque esto va más allá de la política".

El portavoz del movimiento hace un llamamiento para que la gente se acerque a la Puerta del Sol para que "ese ambiente festivo que estáis tan seguro que hay aquí lo comprobéis con vuestros ojos porque la gente que hay aquí está concienciada de que esto no es un botellón ni una fiesta".

Cobo insiste en que "tenemos que darnos cuenta de la acumulación de energía, que nos ha hecho levantarnos de esta forma espontánea, tan nueva que estamos todos sorprendidos y superados por esta situación". "Primero se fue a las etiquetas, un estigma que está superado porque aquí se puede ver gente de todo tipo. Luego nos atacaron con la organización, tema también superado puesto que la organización es sorprendente".

"Esto no es una fiesta ni venimos a pasar el rato, no hay suciedad ni violencia. La paz es la consigna de todos los que estamos aquí". "Nuestros padres han trabajado para darnos la mejor de las educaciones y este mundo está tirándolo a la basura. Hay gente muy preparada aquí que no ha trabajado en nada de lo que ha estudiado", considera el joven manifestante.

"Esto no nace porque este domingo haya elecciones, sino del espíritu de la manifestación del pasado domingo y que lleva levantándose meses", explica Juan Cobo. El portavoz ha finalizado diciendo que "la clase política se ha convertido en cómplice de los bancos y de los mercados que han decidido que los beneficios del Estado de Bienestar son una cosa que se puede cambiar como si fuese esto un mercado. La Vivienda, las pensiones, el trabajo, no se cambian absolutamente por nada".