El dueño de la estelada: "Estoy dispuesto a negociar, la pela es la pela".

Un empresario de Castellón, -que se declara español, antes que nada-, ha registrado a su nombre la bandera estelada.

José Antonio Blázquez, un empresario de Castellón, se dio cuenta de que este símbolo independentista no estaba registrado, ya que al no estar leglizado no puede estarlo, por lo que patentó su diseño industrial el pasado 25 de julio.

Los independentistas catalanes han intentado llegar a un acuerdo para subsanar este fallo, y Blázquez está negociando las diferentes ofertas. "Durante toda la mañana no ha dejado de sonar el teléfono ofreciéndome ofertas, y por supuesto que estoy dispuesto a negociar, la pela es la pela", señala.

Pese a que no ha querido dar nombres de quiénes están detrás de las ofertas económicas, dice que "estamos ante una patata caliente que hay que servirla tibia", y que "no se va a prohibir el uso de los particulares; solo su fabricaión".

Blázquez, un empresario afincado en Cataluña, se declara abiertamente español y antiindependentista. "Soy español ante todo. Comparto la cultura catalana, pero soy antiindependentista, y no tolero que me discriminen por ello".

Abierto a negociar con quien sea, pide "que no me toquen las narices aquellos que me quieren echar de donde estoy".