Dos socialistas anuncian su intención de presentarse a las primarias

El profesor de la Universidad de Sevilla José Carlos Carmona, militante del PSOE desde 1982, ha anunciado su deseo de presentarse a las elecciones primarias de su partido, para lo cual ha solicitado a los afiliados su "apoyo" para conseguir los 22.000 avales que necesitaría antes del próximo 13 de junio.



Carmona ha explicado que ha tomado esta decisión después de "participar activamente" en las asambleas celebradas en la concentración del movimiento 15-M en la Plaza de la Encarnación de Sevilla, del que se siente "un miembro más", y concluir que "había propuestas interesantes que no iban a tener ningún cauce específico para salir a la sociedad".



Por ello, y después de que la ministra de Defensa, Carme Chacón, anunciara que no se presentaría a las primarias del PSOE, Carmona pensó que "la maquinaria del partido estaba en contra del espíritu de la calle de buscar soluciones con la participación de la militancia", por lo que decidió "intentar" presentarse.



Carmona, que ha dicho que ha comunicado su decisión a responsables "al más alto nivel" del PSOE y que éstos se han mostrado "muy respetuosos", cree que su actuación puede servir para que "en el partido se vea que hay gente dentro que está en contra del rodillo", y ha lamentado que "se haya criticado al PP por no tener sistema democrático y ahora se hagan primarias de mentira", con Alfredo Pérez Rubalcaba como único candidato.



Carmona está a la espera de que la Ejecutiva Federal del partido ponga a disposición de los militantes el documento para enviar los avales, para lo cual existe un plazo que finaliza a las 12 horas del 13 de junio.



Otro candidato en Andalucía

Además, otro candidato ha mostrado su deseo de prensentarse a las primarias. Se trata de Luis Ángel Hierro, exdiputado socialista en el congreso por Andalucía y que ya anunciado que está a la caza de avales.