Chacón: "La independencia es un gambito electoral, no la contempla ni el Gobierno"

La exministra de Defensa y excandidata a la Secretaría General del PSOE, Carme Chacón, cree que el Estado autonómico está "agotado" y apuesta, para "avanzar sin romper", por un modelo de federalismo "asimétrico" porque España es asimétrica. A su juicio, "las costuras empiezan a romperse", así que el PSC tiene claro que "inmovilismo no" pero independencia o "ruptura" tampoco.

En una entrevista en Espejo Público, ha recalcado que "federalismo significa autogobierno y gobierno compartido, reconocimiento de cada uno pero también lealtad al conjunto".

"Asimétrico es que este país lo es, por eso lo quiero diferenciar de privilegio, que no tiene nada que ver. Asimétrico es que en Cataluña, en Galicia o en Euskadi se habla más de una lengua, cosa que no sucede en La Rioja o en Andalucía. Lo que no es aceptable, y no lo es para los catalanes, es un federalismo que lleve privilegios para unos que no tengan otros", ha remachado.

"Fracaso de Artur Mas"

Chacón se ha sumado así a la posición oficial del PSC en su primera entrevista desde que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunció un adelanto electoral.

La diputada nacional por Barcelona ha atribuido el adelanto al "fracaso" de Mas como gobernante y le ha acusado de practicar una "huida hacia adelante" centrando la precampaña en el debate soberanista. La exministra no ha valorado el liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del PSOE, limitándose a decir que el momento "no es fácil" para ninguno de los dos grandes partidos.

Tampoco ha precisado, ni descartado, futuras aspiraciones políticas por su parte: "Cuando lleguemos al río cruzaremos el puente. Para eso queda mucho".