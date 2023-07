La Audiencia Nacional rechaza la entrada en prisión de Villarejo y le mantiene en libertad

La Audiencia Nacional ha rechazado este lunes la petición de la Fiscalía de ingreso en prisión para el ex comisario Villarejo. Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Penal han dejado a él y a su socio Rafael Redondo en libertad provisional con medidas cautelares.

Los magistrados imponen a los condenados la obligación de comparecer en el juzgado de su domicilio cada quince días y ante la Audiencia cuando sean requeridos. Les prohíben, además, la salida del territorio nacional, les retiran el pasaporte y les obligan a comunicar cualquier cambio de domicilio.

La sala, a diferencia de la Fiscalía, no considera que haya riesgo de fuga. Argumentan que ya estuvo en prisión y que siempre ha atendido a los llamamientos judiciales y ha acudido a las sesiones. Respecto a la elevada pena, en el Tribunal consideran que la condena responde a una adición de penas impuestas por delitos de encubrimiento y revelación de secretos y falsedad documental.

Por la mañana, Anticorrupción solicitaba la entrada en prisión objetando que existía riesgo de fuga, que se enfrentaba a una pena elevada y que tenía muchos juicios pendientes. El Ministerio Público había pedido también el ingreso de la cárcel de su socio Rafael Redondo, sentenciado a 13 años de prisión dentro del macrocaso de espionaje en el que presuntamente encargaba, junto a Villarejo, trabajos ilegales valiéndose de medios policiales a su alcance. La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, finalmente, se ha decantado por dejarles en libertad.

El comisario Villarejo, por su parte, ha asegurado, a la entrada de la Audiencia Nacional, que no esperaba que le tratasen especialmente bien en prisión si "triunfaba el Estado profundo" y anunciaba que se defenderá hasta el final. Villarejo se ha puesto a disposición de la justicia:" He tenido todo el fin de semana para huir", ha expresado. A su salida ha reiterado su voluntad de colaborar: " Yo no voy a huir". "Mientras esté fuera puedo defenderme mejor", ha sentenciado.

Villarejo, pese a las circunstancias, seguía creyendo en la justicia y agradecía la coherencia del tribunal: " Estoy muy tranquilo por el tribunal que, dentro de la severidad de las penas, ha sido correcto y ha valorado la realidad de mi situación", comentaba. El comisario también confiaba en que la Fiscalía pretendiese conculcar su derecho de defensa. Y sobre las sensaciones que tenía ante esta situación, se mostraba tranquilo: "No tenía miedo a esta situación, traía la bolsa preparada para entrar en prisión".

En caso de que la justicia hubiera dictaminado prisión para él, no sería la primera vez que Villarejo estaría entre rejas. El comisario estuvo más de tres años en prisión provisional en la cárcel de Estremera, concretamente en el módulo para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En marzo de 2021 la sala de lo Penal decidió dejarlo en libertad tras constatar que la investigación se alargaba y que no se le podía tener más tiempo en la cárcel de forma provisional.

La vista se iba a celebrar en septiembre, pero finalmente, el Tribunal formado por Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Fermín Echarri ha decidido que se celebrase este lunes, último día de julio, con el objetivo de resolver la petición que Anticorrupción hiciera sobre las medidas cautelares.

La semana pasada se publicó la primera de las sentencias con una condena a Villarejo. El dictamen, de 351 páginas, consideraba que no se podía condenar por cohecho, porque los trabajos que hizo Villarejo " no los realizó en el ejercicio de su cargo ni guardaban relación con sus actividades públicas".

En la trama han sido juzgadas 27 personas, 16 de ellas han quedado absueltas. Destaca el caso de la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá y su hijo José Manuel Villarejo Gil. La condena para este primera sentencia contemplaba 19 años de cárcel para Villarejo, pero el cumplimiento efectivo sería menor, de 12 años. Por tanto, solo podría estar 6 años y habría que restarles los 3 y 4 meses que estuvo ya en prisión provisional.