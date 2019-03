Zapatero a ETA: "No habrá ningún tipo de diálogo"

Sobre el comunicado de la banda terrorista, Zapatero considera que "es insuficiente", coincidiento con las declaraciones del vicepresidente Rubalcaba, y añade que "sólo vale el fin definitivo de la banda", que espera que "sea cuanto antes" pero asegura que "estamos en el camino".

Asegura que el Gobierno mantendrá la actual política antiterrorista y advierte a la banda de que "no tiene nada que hacer" más que abandonar las armas.

Respecto al objetivo de Batasuna de presentarse a las próximas elecciones, insiste en que la justicia no aceptará su candidatura si no se cumple alguna de las dos condiciones de la ley: "O condena y rechaza la violencia, o no hay violencia".

El sucesor de Zapatero

Preguntado por la polémica sobre una posible sucesión al frente del PSOE, Zapatero no aclara si se presentará a la reelección: "Será una decisión que daré en su momento, respetando las formas democráticas".

Asegura que en caso de elegir sucesor lo haría "por razones de convicción, donde tienen que ver razones personales y políticas". Sobre Rubalcaba, Blanco, Chacón y Patxi López dice el presidente que "todos forman parte del Gobierno". "En mi opinión están haciendo una gran tarea en la lucha contra el terrorismo", pero no da pistas sobre el futuro de ninguno de ellos: "Dejemos que las cosas discurran de forma natural".



La reforma de las pensiones

Tras insistir en la necesidad de tomar medidas ante el envejecimiento de la población, el presidente asegura que no se mantendrá la actual edad de jubilación. Reconoce que un acuerdo con los sindicatos "no será fácil", pero "la edad legal será 67".

La crisis económica



Zapatero considera que las reformas que afectan al mercado laboral, al industrial y en general al incremento de la competitividad "tardarán cinco años en ser completadas".

No obstante, es optimista con respecto a la fortaleza de España y del resto de los países europeos periféricos, sobre los que existe desconfianza. "Portugal va a aguantar", asegura.

El Balón de Oro

El presidente reconoce la calidad de Messi, ganador del Balón de Oro de este año, pero confiesa que le habría hecho ilusión que ganara Xavi, porque el jugador argentino ya lo había ganado el año pasado y, por edad, Iniesta tiene tiempo de conseguir uno.