Álvarez del Manzano, sobre el 'Ciudadano X': "Yo le llamaba Pepe"

En el reportaje 'Ciudadano X', un documento inédito que Antena 3 les ofrece en exclusiva este lunes, se podrá escuchar la conversación que desarticuló el Comando Madrid de ETA.

El 6 de noviembre de 2001, un ciudadano anónimo persiguió con su coche a los terroristas que acaban de cometer un atentado en Madrid. Su persecución, su valor y las constantes indicaciones que dio a la Policía, hicieron posible la captura de los etarras.

El autor del reportaje, el director de Noticias Fin de Semana de Antena 3, Álvaro Zancajo, y el que fuera alcalde de Madrid en el momento del atentado, José María Álvarez del Manzano, han estado en Espejo Público y han contado algunos detalles del reportaje en el que han estado tres años trabajando.

"Lo que hemos hecho en esa conversación de veinte minutos, en la que el ciudadano va delatando segundo a segundo cuál es la ubicación exacta de los terroristas jugándose en todo momento la vida, es reconstruir con actores toda la persecución sobre el sonido real de esa conversación", ha explicado Zancajo.

"El reportaje no solo aporta ese valor del sonido real de la cinta, que es impresionante, sino que además aporta mucha información hasta ahora desconocida de cómo se produjo esa persecución", añade Zancajo.

Una labor extraordinaria

Por su parte, Álvarez del Manzano ha contado que le ha podido dar las gracias al ciudadano anónimo que ayudó a detener al Comando Madrid hace nueve años.

"Cuando acaba todo el suceso, dije que teníamos que hace algo con este señor y aunque no sabíamos quién era, la Policía sí tenía grabado su teléfono. Le llamé y le di las gracias por su labor extraordinaria", ha contado el ex alcalde.

"Después de darle las gracias me preguntó que qué hacía y la Policía le indicó que no volviera a sacar su coche, que estuviera un tiempo sin aparecer por sus sitios habituales pero que hiciera su vida normal para que no pareciera que ella no tenía relación con nada", ha relatado Álvarez del Manzano.

"Hicimos una relación continuada, pero siempre anónima. Yo sé quién es pero no lo conozco. Cuando nos comunicábamos yo le llamaba Pepe. Él estaba angustiado porque no podía decir nada ni siquiera en su casa", ha añadido.