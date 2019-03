Alrededor de 40.000 'indignados' toman Madrid

37.742 personas han asistido a la manifestación convocada por las Asambleas de Trabajadores de Pueblos y Barrios de Madrid con el apoyo del movimiento 15-M y Democracia Real Ya, según el cómputo efectuado por la empresa Lynce. Los datos facilitados por esta empresa tienen un margen de error al alza del 12%, que podría elevar el número de asistentes hasta 42.271. Lynce es una empresa dedicada a contabilizar asistentes a manifestaciones y otras aglomeraciones humanas, mediante el tratamiento informático de imágenes fijas y en movimiento.



Tras la manifestación, los 'indignados' se han reunido en la Puerta del Sol donde a estas horas celebran una Asamblea Popular.

"Escuchad la ira del pueblo"

Sosteniendo pancartas con lemas como "caminemos juntos contra la crisis y el capital", "escuchad la ira del pueblo" o "no seas violento", los manifestantes -gente de todas las edades y condición (jóvenes, jubilados, familias con niños)- coreaban los gritos ya propios del movimiento 15-M como "lo llaman democracia y no lo es" o "que no, que no, que no nos representan".

Uno de los asistentes, Javier, ha explicado que ha llegado desde la localidad castellano manchega de Nombela "sólo para apoyar esta noble causa" y ha recordado que las manifestaciones de hoy se llevan a cabo en contra de la clase política y que se trata de una marcha anticrisis.

La primera columna de esta marcha anticrisis, convocada por la Coordinadora de Barrios y Pueblos en Lucha y a la que se ha sumado el movimiento 15-M, partió a las nueve de la mañana de la zona suroeste de Madrid, desde el Metro de Leganés.

La segunda ha sido la columna "noreste", que lo ha hecho a las nueve y media desde el Parque de Santa María del barrio de Hortaleza de Madrid, del que han partido unas 150 personas encabezada por una pancarta con el lema: "Contra la privatización de los servicios públicos. Vecinos de Hortaleza en Lucha". La columna "sureste", ha salido de Getafe a las diez de la mañana y avanza hacia Neptuno tras atravesar el barrio de Villaverde de Madrid y Legazpi.

A esa misma hora ha arrancado la "norte", que tras salir de Plaza de Castilla se dirigía a buena marcha hasta Neptuno, llegando a Nuevos Ministerios poco antes del mediodía. La columna "este" comenzó su andadura a las 10:30 con unas 600 personas que partieron del Metro de Villa de Vallecas, algunas de las cuales han acudido con tambores y con pancartas en las que se podía leer: "nuestra indiferencia les hace fuertes. Despierta indignado"; "¿izquierda o derecha? Este país está envejecido. Busquemos una alternativa" y "los violentos que conozco llevan placa, dirigen bancos u ocupan escaños".