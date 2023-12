César Gonzalo anuncia que el desplome térmico ya está aquí

Mucho han dado que hablar las suaves temperaturas de estos días, y no es de extrañar. Sobre todo, viendo el dato que se alcanzó ayer en Málaga en un día de calor histórico. No es una exageración, los 29,9ºC en un 12 de diciembre superaron por cinco grados el anterior récord del mes de diciembre en la capital malagueña, y además dejan una efeméride aun más importante. Es la temperatura más alta jamás registrada en diciembre en la España peninsular, desde que tenemos registros fiables. Récords que hoy ya no se repetirán, porque las temperaturas se desploman.

Vientos fríos

El frente que hoy recorre el sur porta detrás de él una masa de aire polar, mucho más fría que la de los últimos días. Viene empujada por fuertes vientos del noroeste que sentiremos en casi todo el País, especialmente en las costas del norte. Allí se activan los avisos por oleaje de hasta 6m de altura. Avisos que también encontramos en la desembocadura del Ebro por rachas que pueden superar los 90 km/h, activándose el nivel naranja.

Desplome térmico

Con estos mimbres las temperaturas solo pueden descender. El frío llega al norte con máximas que no pasarán de los 10ºC; 11ºC alcanzarán en Oviedo y Teruel; 12ºC en Logroño, Huesca, Ciudad Real y Cáceres; 13º se esperan en Ourense, Bilbao y Madrid; El ambiente veraniego abandona las costas del Mediterráneo, de los casi 30ºC de ayer en Málaga, pasarán hoy a unos aun cálidos 20ºC, también los alcanzarán en Valencia, Murcia, y los rozarán en Palma. No se puede hablar de frío, pero sí de menos calor en el valle del Guadalquivir con máximas de 17ºC

Vuelve la nieve

El ambiente más frío hace que la cota de nieve descienda. Durante la tarde se situará sobre unos 1.200 metros de altitud en las montañas del extremo norte, donde las precipitaciones van a continuar. En Huesca se activa el aviso por nevadas, de nivel amarillo porque se pueden acumular más de 5 cm de nieve. Las lluvias seguirán en Galicia, las Comunidades del Cantábrico, norte de Aragón y de Cataluña. En el resto veremos como la nubosidad va disminuyendo, dejando grandes claros en casi toda la Península y Baleares durante la tarde. Aún por la mañana se pueden escapar algunas gotas, en Andalucía y el interior de Murcia.

Calor y calima

Las temperaturas más altas seguirán en las islas Canarias con máximas de hasta 25ºC en Santa Cruz de Tenerife y 24º en las Palmas de Gran Canaria. Con cielos poco nubosos, pero con la presencia de calima, que tenderá a ir disminuyendo en el este del Archipiélago Canario. Único lugar donde no sentirán el desplome de temperaturas que ya está aquí con nosotros.