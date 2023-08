¡Atención a las tormentas este fin de semana! Roberto Brasero avisa que "llegan días que no parecerán de verano"

Destacará este último fin de semana de agosto por dos aspectos. El primero es que regresan las tormentas, que nos habían dado un descanso esta última semana, con sus fuertes rachas de viento y algunas incluso con granizo. Y segundo, bajarán las temperaturas de manera generalizada, ya no solo en el norte, de modo que el domingo la más alta de España ya no llegará ni a 35ºC -hay muchas zonas donde hasta el jueves teníamos 40ºC y el domingo apenas pasarán de 25ºC-.

Regresan las tormentas

Ya hemos tenido lluvias este viernes en el Cantábrico y durante el fin de semana esas lluvias se reforzarán y se extenderán a más zonas. Este sábado ya empezará con lluvias en el norte de Galicia y el Cantábrico, pero será por la tarde cuando puedan caer las más fuertes, sobre todo en el litoral de Cantabria y el País Vasco.

De manera más débil, algún chubasco podría caer en el resto del tercio norte y el centro peninsular, donde tendremos más nubes. Y más fuertes y con granizo podrían ser las tormentas en Pirineos y, al final, en otras zonas de Cataluña, áreas de la Comunidad Valenciana, sobre todo zonas del interior y el sur de Aragón, con rachas muy fuertes de viento.

El domingo atención desde primera hora a las tormentas que pueden ser muy fuertes en Cataluña y Baleares, con lluvias que acumulen más de 50 l/m2 en solo una hora. Además, también podría granizar y el viento será muy fuerte en Cataluña, Aragón y Castellón. Y más fresco en el resto de la Península.

Adiós al calorazo

Este viernes ya han bajado las temperaturas en el norte de España. El sábado seguirán bajando salvo en el sur de Andalucía y el sureste, donde el sábado hará incluso más calor. El domingo el descenso térmico va a ser mayor y más generalizado.

El domingo y el lunes por la mañana tendremos un ambiente fresco en muchas zonas, que no será propio de estas fechas. De la ola de calor a unos días que no parecerán de verano. Sin embargo, a partir del martes se irán recuperando de nuevo las temperaturas y agosto acabará cálido, pero ya no tan caluroso como esta semana en la que hemos vivido la cuarta ola de calor del verano y la más intensa.

Rissagas en Menorca

La borrasca pasará rápido el domingo y el lunes tendremos un amanecer más fresco, pero luego se irá estabilizando el tiempo y las tormentas se alejarán pronto, aunque las lluvias permanecerán en el Cantábrico. Precisamente por ese carácter tan rápido de los cambios y esas posibles tormentas fuertes en Baleares con súbitas variaciones de la presión atmosférica, el domingo podrían darse rissagas en Menorca.

Este fenómeno consiste en una oscilación súbita del nivel del mar, con hasta un metro de oscilación, lo que provoca subidas y bajadas muy rápidas del agua, por ejemplo en el puerto de Cuidadela, que pueden causar daños a las embarcaciones amarradas. En este momento, los avisos son de nivel amarillo o riesgo bajo. Habrá que estar atentos a la evolución de las tormentas.