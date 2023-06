¿Por qué no debes fiarte de la temperatura que marcan los termómetros de las calles?

La primera ola de calor de este verano ha llegado con fuerza. Tanto es así que la Aemet -la Agencia Española de Meteorología- ha decretado la alerta naranja en 7 comunidades y alerta roja en las provincias de Córdoba y Sevilla. Con el temor de poner un pie en la calle, sobre todo en las horas centrales del día, no queda más remedio que armarse de valor, buscar la sombra e ir bien hidratado.

En el paseo seguro que encontraremos algún termómetro en las calles o en algunos comercios, sobre todo, en farmacias. No es complicado encontrar los que marcan 45 e, incluso, 50 grados. Pero ¿ofrecen una información fiable?

En verano, solo para medir la hora

Claramente, no podemos fiarnos de los termómetros callejeros y no es porque estos dispositivos estén estropeados, más bien es porque no cumplen con los requisitos para garantizar que los resultados que ofrece sean correctos. Generalmente, esos termómetros están en lugares muy expuestos al sol.

Para no llevarnos a engaño, es aconsejable que nos fiemos de ellos solo para saber la hora, sobre todo en verano. Generalmente, los relojes-termómetros son aparatos negros, de metal y, por lo tanto, acumulan mucho calor.

Además, la temperatura que mide es la del interior del cubículo, que puede convertirse en un horno en estos días de ola de calor. Al no medir la temperatura exterior, es muy probable que el valor que marque sea hasta de 10 grados mayor que la temperatura real.

Y del termómetro del coche, ¿puedo fiarme?

La temperatura que marque nuestro coche depende también de muchos factores. Por supuesto, si está aparcado al sol mejor no creer los grados que marca. Sin embargo, si el coche ya está circulando, dependerá de si le da el aire al circular a alta velocidad o de si el termómetro está muy cerca del motor del coche, entre otros factores.

¿Y los de toda la vida?

Los termómetros de mercurio son los más fiables, y mejor si están hechos con madera y protegidos de la luz. La temperatura que ofrece puede variar, por supuesto, si está cerca de una fuente de calor, pero sin duda son mucho más fiables que los termómetros urbanos expuestos al sol durante muchas horas al día.

Abrigo meteorológico

Según la Organización Meteorológica Mundial, la única forma de medir de forma correcta la temperatura pasa por usar un termómetro en el interior de una garita de madera, con rejillas de ventilación, que esté pintada de blanco y orientada al norte. Además, debe situarse a metro y medio del suelo.

Por lo tanto, si realmente queremos saber a qué temperatura estamos, lo mejor es fiarse de los termómetros oficiales de la red de Aemet. Son los que cumplen todos los estándares oficiales y de manera permanente, a todas las horas del día. Generalmente, esas estaciones meteorológicas suelen situarse a las afueras de las ciudades y a lo largo de toda España.