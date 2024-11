La Borrasca Bert azota España tras dejar al menos 5 muertos en Reino Unido

Al menos cinco personas han fallecido este fin de semana en el Reino Unido tras el paso de la borrasca Bert. Un temporal que sigue causando estragos y que en la jornada de hoy ha provocado cortes en las comunicaciones por tren y por carretera, así como retrasos y cancelaciones en los principales aeropuertos del país. Uno de los responsables de la agencia nacional de meteorología inglesa ha recalcado que los efectos de la tormenta Bert seguirán causando trastornos a lo largo de este lunes y que continúan en vigor múltiples avisos por viento y lluvia.

Las lluvias y los fuertes vientos han afectado especialmente a Gales y al sur de Inglaterra, donde se han registrado inundaciones debido al desbordamiento de algunos ríos. Al menos cuatro de los fallecidos han perdido la vida en accidentes de tráfico causados presuntamente por el temporal, mientras que el cuerpo de la quinta víctima fue localizado en Trefriw, una localidad en el norte de Gales. Esta persona estaría paseando a su perro pese al temporal.

Bert también ha sido la causante de cientos de retrasos y cancelaciones en los aeropuertos, incluidos el de Heathrow y Gatwick, los dos más importantes del país en volumen de pasajeros. También se han registrado incidencias en las principales conexiones por tren, entre ellas la línea que conecta Londres con Birmingham, la segunda ciudad de Inglaterra. "Se espera que las interrupciones duren al menos hasta el final del día de hoy. Se recomienda a los usuarios que no viajen y que consulten las últimas actualizaciones en la página web", ha alertado la compañía ferroviaria.

Algunos vecinos afectados por las inundaciones en Gales han criticado a las autoridades por no haber avisado con la suficiente antelación. "Hemos recibido informes de distintos lugares diciendo que la población no tenía suficiente información ayer por la mañana, algo que sin duda tenemos que mirar", ha dicho la directora de la agencia galesa de medio ambiente que insiste: "Todavía no sabemos cuál ha sido la cronología, pero es importante que lo revisemos, que lo analicemos y que aprendamos esas lecciones".

Algunas zonas del país han registrado rachas de viento de más de 110 kilómetros por hora. Unos vientos que seguirán siendo intensos en Escocia, donde la oficina de meteorología mantiene la alerta amarilla por lluvias. La combinación de las precipitaciones con el deshielo en algunas zonas ha aumentado el riesgo de inundaciones en la región, algo que ha llevado a las autoridades a pedir la máxima prudencia a la población. El primer ministro, Keir Starmer, ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencias y ha asegurado estar recibiendo actualizaciones sobre el avance de la tormenta, a la espera de que su virulencia remita en las próximas horas.