La borrasca Berenice deja inundadas las urgencias del Hospital de Puerto Real en Cádiz

Las lluvias han ocasionado importantes incidencias en la provincia de Cádiz. Las Urgencias del Hospital de Puerto Real se han visto afectadas por la borrasca Berenice. Colectivos de ciudadanos en defensa de la sanidad pública a través de redes sociales han denunciado la situación.

En un vídeo publicado se puede ver el agua en los pasillos. "Esto no es un hospital de la India, aunque lo parezca, ésta es la zona de Urgencias del Hospital de Puerto Real en Cádiz", denuncia @sanidad100x100publica. Hace unos días fue noticia por el cierre de camas ahora por la lluvia que ha inundado parte de las urgencias y de los pasillos señalan mientras aseguran como se puede ver en el video como el agua cae a chorros por todo el techo donde hay cableado eléctrico.

A este colectivo no le cuadra que la Junta de Andalucía hayas presupuestado 14.000 millones a Sanidad y tenga los hospitales en condiciones tercermundistas pero lo que más preocupa es que la gente haya normalizado estas cosas "si vais a un restaurante y hay goteras seguro no vais más y poneis el grito en el cielo a ellos les da igual ellos" y sus familias no tienen que soportar las condiciones actuales de los hospitales y centros de salud manifiestan desde la Plataforma por la Sanidad 100x100 pública y de calidad de Andalucía.

Los sindicatos también han querido valorar lo ocurrido en el centro sanitario puertorrealeño. "Desde CSIF, y visto lo ocurrido, el hospital necesita claramente mejoras estructurales", aseguran desde CSIF Sanidad Cádiz.

"Este fin de semana hemos visto como el hospital de Puerto Real es de nuevo protagonista por su estado deplorable. En concreto, las imágenes que se han hecho virales corresponden a urgencias y a la zona industrial. Una zona (la industrial) que curiosamente también comunica urgencias con maternidad, con los paritorios, por donde pasan las parturientas", informa a Antena 3 Noticias, Alfonso Campos delegado sindical de CCOO en el hospital universitario de Puerto Real.

"También ha habido filtraciones en la zona de UCI. La cama 11 tuvo que ser desplazada, por suerte, no tenía ningún paciente. Por lo tanto, CCOO exige a la Junta de Andalucía, que invierta en este centro, que ya veníamos exigiéndolo en años anteriores, porque ya la situación es insostenible", concluye el representante sindical.

Los partidos políticos también han reaccionado ante los videos que han circulado en redes sociales este fin de semana. El PSOE ha calificado el estado de las Urgencias es "totalmente catastrófico". Aseguran, que el centro hospitalario de Puerto Real está “al borde del colapso, evidenciándose el destrozo de la sanidad pública por parte del Gobierno de Moreno Bonilla".

José Ignacio García, de Adelante Andalucía, ha pedido en su cuenta de X a la consejera de Salud una partida extraordinaria para arreglar el Hospital y anuncia que preguntará en el Parlamento por la situación de emergencia, "mañana vamos a pedir explicaciones URGENTES en el Parlamento", remarca.

¿Qué dice al respecto la Junta de Andalucía?

Ante el aluvión de críticas, desde la Consejería de Salud y Consumo, han enviado una nota de prensa en la que, en primer lugar, "agradece a su equipo de mantenimiento y a los profesionales la rápida resolución de los problemas causados por las lluvias del fin de semana".

Desde el Servicio Andaluz de Salud informa que "la afectación principal fue en la zona de Urgencias, a consecuencia de las obras de ampliación y mejora de la UCI, situada justo arriba". Pero que "tuvo una rápida resolución gracias a la intervención del equipo de mantenimiento y a la colaboración de los profesionales de todo el centro hospitalario, que evitaron la afectación a las áreas de camas y sillones donde estaban los pacientes del hospital", añaden.

Desde el SAS destacan, además, que "la obra de la nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es la mayor inversión en infraestructura realizada por el hospital desde su apertura, con una inversión de 5,5 millones de euros, y contará con tecnología de última generación".

