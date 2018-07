Volkswagen estima que 430.000 coches de 2016 están afectados en el caso de los gases

El grupo automovilístico Volkswagen ha identificado los modelos de 2016 afectados por el caso de los valores erróneos de emisiones de dióxido de carbono (CO2), que el consorcio germano cifra en unas 430.000 unidades. Volkswagen ya anunció el pasado día 3 de noviembre que las irregularidades en las emisiones de CO2 podían afectar a alrededor de 800.000 vehículos, según las propias investigaciones internas del grupo automovilístico.

La compañía con sede en Wolfsburg ha informado, en un ejercicio de transparencia, a las autoridades pertinentes de la información que va obteniendo, así como a sus socios comerciales y a los importadores. Como siguientes pasos, la compañía prevé la supervisión de las cifras de CO2 por parte de la Autoridad Alemana de Vehículos y Transporte Federal (KBA). Asimismo, las páginas web nacionales de las marcas incorporarán dicha información durante la presente semana, de modo que al ingresar el número de identificación del vehículo (VIN), se pueda saber si el vehículo está afectado.

El grupo Volkswagen está en contacto con las autoridades financieras y fiscales de los respectivos países con el fin de que todos los impuestos que se plantean en relación directa con el tema de CO2 pagan directamente al Grupo Volkswagen y no a los clientes. La compañía garantiza la seguridad de los vehículos, que no está afectada, y por lo tanto no hay necesidad de que se adopten las medidas técnicas.

Según la multinacional germana, los modelos de 2016 tanto diésel como de gasolina afectados entre sus marcas son los Audi A1 y A1 Sportback, los Seat Ibiza de cinco y de tres puertas y la versión ST, así como el Toledo, el León, el León SC y el León ST. Por su parte, también se encuentran envueltos en esta medida los Skoda Fabia, Fabia Combi, Rapid Spaceback, Rapid, Yeti, Octavia, Octavia Combi, Superb y Superb Combi, mientras que Volkswagen Vehículos Comerciales también cuenta con unidades del T6 y del Caddy afectadas por estas emisiones de CO2 incorrectas.

Volkswagen Turismos, por su parte, también cuenta entre su gama con unidades afectadas por este problema de los modelos Polo, Tiguan, Jetta, Scirocco, Golf Cabrio, Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan, Touran, CC, Passat y Passat Variant.