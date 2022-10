La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fallado este martes que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados -impuesto sobre hipotecas-. De este modo el alto tribunal corrige a la sección que innovó la doctrina y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.

Tras dos días de deliberaciones, el pleno de la sala de lo contencioso administrativo ha decidido, por 15 votos contra 13, rechazar los recursos planteados y recuperar la doctrina anterior a la sentencia del 18 de octubre, de modo que sea el hipotecado el que asuma la tasa.

En las sentencias, que se conocerán en los próximos días, el alto tribunal recupera el criterio vigente hasta el 16 de octubre, según el cual es el cliente quien se beneficia al inscribir la hipoteca en el Registro de la Propiedad y, por tanto, debe pagar la tasa.

Según han explicado fuentes jurídicas a la web de Antena 3 Noticias, la razón fundamental por la que se ha aprobado el cambio de jurisprudencia es porque las tres que había se ha considerado que eran resoluciones aisladas que no podían prevalecer sobre una jurisprudencia de hace más de 20 años y que fue defendida por UCD, PP y PSOE.

Estas fuentes han aclarado que ha habido una propuesta intermedia por parte del presidente del Supremo en el sentido de que paguen los bancos y no haya retroactividad, aunque se ha deshechado. También ha habido una propuesta de matizar el alcance de una sentencia favorable a los clientes, pero no ha llegado a votarse. La reunión, según ha explicado, ha sido "no sólo intensa, sino agotadora aunque con muy buenas maneras". "Y ahora me imagino que saldrán los mismos populistas que se manifestaron contra la sentencia de la manada a manifestarse contra nosotros", ha añadido.

En tres sentencias divulgadas el pasado 18 de octubre, el Supremo se desdecía de su doctrina anterior y optaba porque fueran las entidades financieras las que se hicieran cargo del impuesto, al considerar que el sujeto pasivo era el prestamista, y no el prestatario.

El fallo le costaba a los bancos la pérdida de 5.000 millones de euros de cotización bursátil en un solo día, y obligaba al presidente de la sala, Luis Maria Diez Picazo, a convocar un pleno que comenzó este lunes y que se ha prolongado durante cerca de 16 horas.

Las asociaciones de consumidores se han apresurado a criticar el fallo, y Facua ha acusado al sector financiero de difundir mensajes "engañosos y alarmistas" para no tener que asumir el impuesto; asimismo, un portavoz ha mostrado su confianza en que, al igual que ocurrió con las cláusulas suelo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hará justicia.

En cuanto a las entidades financieras, aparte de insistir en su voluntad de acatar las decisiones judiciales y de pedir seguridad jurídica, no se han pronunciado todavía de forma explícita sobre el fallo.

Si ayer, tras la primera jornada de deliberaciones del pleno, el principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, subió un 0,20 % animado por el sector financiero, hoy la sesión ha transcurrido en sentido contrario, y el selectivo se ha dejado un 0,24 % y los 9.000 puntos lastrado por la banca, aunque cabe esperar que en la sesión de mañana recuperen el terreno perdido.