El presidente panameño dice que la evasión es "un problema mundial" y no merecen "ser señalados"

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha publicado un artículo en el diario estadounidense 'The New York Times' en el que dice que la evasión de impuestos es "un problema mundial" y añade que el país centroamericano "no se merece ser señalado" por los "injustamente llamados" 'Papeles de Panamá'.

"Panamá no se merece ser señalado en un tema que afecta a muchos países. Pero estamos dispuestos a aceptar la responsabilidad, en aras de una mayor transparencia y porque es una continuación de las reformas que ya hemos emprendido. El mundo tiene que hacerle frente a este problema de manera colectiva y con urgencia, y Panamá está dispuesto a abrir el camino", ha señalado el mandatario.

Varela ha indicado que el hecho de que algunos puedan manipular el sistema para ocultar sus riquezas "no solo es injusto, sino que también perjudica al desarrollo global", ya que "mediante el desvío de los ingresos que podrían destinarse a la educación, salud e infraestructura".

En este sentido, ha aclarado que "Panamá no tiene medidas especiales para el establecimiento de estructuras 'offshore'" que operan en paraísos fiscales, aunque ha reconocido que "en gobiernos anteriores Panamá fue un objetivo para el lavado de dinero".

Por otro lado, el Ministerio Público de Panamá (MP) realizó una inspección ocular al servidor del bufete panameño Mossack Fonseca, después de que la firma, centro del escándalo de los denominados papeles de Panamá, denunciara un supuesto "hackeo" a su base de datos, indicó uno de los integrantes de este buró. La inspección, a cargo de la Fiscalía de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, fue realizada sobre el servidor que contiene la base de datos y todos sus respaldos, dijo a periodistas el abogado Elías Solano, miembro de la firma.

Por ello, ha asegurado que en los 21 meses de su administración "Panamá ha tomado pasos decisivos para aumentar la transparencia y fortalecer los sistemas financieros", mediante el desarrollo de "una red robusta de tratados bilaterales que permiten el intercambio de información".

"Este conjunto de medidas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional, incluyendo al Grupo de Acción Financiera (GAFI) que reconoció el avance significativo de Panamá en el combate al lavado de dinero", ha agregado el mandatario panameño.

Varela ha destacado estos avances, aunque insiste en que "queda trabajo por hacer para eliminar el problema de la evasión fiscal en Panamá y el mundo". Para ello, ha anunciado la creación de una comisión integrada por expertos internacionales que propondrá la adopción de medidas específicas para abordar este problema.

"Reiteramos nuestra disposición a establecer un diálogo con la OCDE y su Foro Global para alcanzar acuerdos sobre transparencia financiera que pueda contribuir al desarrollo económico de nuestros países", ha sentenciado.