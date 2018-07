Graban a más de 50 albañiles trabajando en el arreglo de una zanja de 200 metros en Granada

Unas imágenes recogen el momento en el que más de 50 operarios trabajan en no más de 200 metros de acera.

En el vídeo se puede ver hasta cuatro personas sujetando una bandera mientras otros consultan su móvil.

Son las imágenes de un vídeo que se ha vuelto viral en Granada y que denuncia el exceso de operarios en una obra financiada por el Programa de Fomento de Empleo Agrario, el antiguo PER.

La secuencia es grabada desde el asiento del copiloto al pasar por un tramo de carretera en la zona norte de Granada. En ella se pueden contar hasta 52 personas trabajando en apenas 200 metros de acera. Además en el vídeo se puede ver cómo hay algunas personas prácticamente paradas, o realizando tareas innecesarias.

"Hay dos para que no se caiga la bandera" y "los carrillos cargados hasta los topes" son algunas de las ironías que utiliza el videoaficionado para describir la escena.

El Ayuntamiento de Granada ha reconocido que hay ocasiones en las que "no hay suficiente tajo para todos" y que hay muchos beneficiarios del PER, "que sólo tiene la oportunidad de emplearse gracias al PER".

Por otra parte, Migue Ángel Fernández, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, ha señalado que "más allá de la función social, la principal beneficiada es la propia Granada, ya que se trata de una actuación que revierte en la ciudad".