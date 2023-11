Madrid tiene los sueldos más altos y Extremadura los más bajos: así son los salarios por comunidades

Vivir en Madrid no es fácil para muchos. El alquiler y el coste de la vivienda sigue incrementando en la capital. También ha incrementado el coste de la vida, y no solo en la Comunidad de Madrid, en toda España. Si bien es que la tasa de inflación ya no se encuentra en los niveles exacerbados en los que se encontró, los precios no dan tregua para muchos. Según los datos de la Agencia Tributaria, que toma los valores de las declaraciones presentadas en el año 2022, la Comunidad de Madrid es la autonomía en la que se encuentran los salarios más altos.

El salario medio en la Comunidad de Madrid está en algo más de 29.400 euros. Este dato contrasta con el que se da en comunidades como Extremadura: allí el salario medio se sitúa en poco más de 17.000 euros. La diferencia salarial entre ambas comunidades es abismal. La Agencia Tributaria recoge datos de todas las comunidades autónomas, excepto en el País Vasco y en Navarra. También quedan reflejados los salarios por edades. Las personas más jóvenes tienen salarios más altos en Cataluña o Baleares, pero a partir de los 26 años los datos presentan una clara superioridad de Madrid, que lidera en todos los tramos de edad.

Cataluña es la segunda comunidad con los sueldos más altos con una media de 25.514 euros al año. Le siguen Ceuta (23.841 euros al año) y Asturias (23.405 euros al año). En la parte baja de los salarios por edad en las comunidades siempre aparece Extremadura acompañada de Andalucía, Castilla La Mancha, Canarias o Murcia. Esto refleja una brecha salarial norte-sur que tradicionalmente ha existido en España.

Madrid, lugar de los grandes asalariados

También podemos ver clasificación por tramos de salario gracias a los datos de la Agencia Tributaria. Para ello se utiliza el dato del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Así, el número de personas que en 2021 percibieron un salario que multiplicaba por 10 el SMI fue de algo más de 76.000 personas en toda España. Estos asalariados tuvieron unas percepciones anuales que rondaban los 260.000 euros anuales.

Madrid vuelve a liderar es la provincia en la que hay un porcentaje más alto de grandes salarios con un 1,15%del total que reciben más de 10 veces el SMI. Mientras, en provincias como Granada o Ávila el número de contribuyentes que declara salario altos es irrelevante, con porcentajes muy bajos.