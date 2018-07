El Ibex 35 sube un 3% y avanza un 2,4% en una semana clave sobre Grecia

En la última sesión, sólo dos valores se han adentrado en terreno negativo: Indra (-1,4%) y Técnicas Reunidas (-0,2%). Telefónica (+3,8%), Inditex (+3,75%) y Banco Santander (+3,74%) han 'tirado' del selectivo. BBVA ha sumado un 3,4%. Un total de doce valores se han anotado subidas de alrededor el 3%.

La expectativa de un acuerdo con Grecia sobre un tercer rescate ha extendido las subidas en Europa. París, Milán y Francfort han sumado más de un 3%, mientras que Londres ha limitado las ganancias por encima del 1%. El optimismo se ha trasladado también al mercado de deuda pública, con la prima de riesgo estabilizada en los 125 puntos básicos.

El euro, por su parte, lograba reforzar posiciones respecto al dólar y la moneda única se intercambiaba por 1,1140 unidades al cierre de mercado.

Más de 200 puntos reconquistado en la semana

El Ibex ha avanzado desde los 10.779 puntos en las últimas cinco sesiones, en las que ha ganando más de 200 puntos y se ha establecido en los 11.036 enteros. El selectivo ha registrado tres jornadas en positivo y dos en negativo.

Los valores financieros han sido los grandes beneficiados de esta semana, especialmente Mapfre, Bankinter o Banco Popular, que han acumulado subidas cercanas al 3% en los últimos cinco días. Sin embargo, estos valores se han visto superados por Indra, que se ha anotado un 19% tras anunciar su nuevo plan de negocio, e IAG, que ha ganado un 7,5% al cerrarse la compra de Aer Lingus.

En el lado contrario se han encontrado Técnicas Reunidas y ArcelorMittal, que se han visto afectados por el recorte que ha sufrido el petróleo y las materias primas en general. Así, estos dos valores han cerrado la semana con caídas del 5,8% y del 4%, respectivamente.

El analista de XTB Rodrigo García ha explicado a Europa Press que los posibles avances sobre el acuerdo de financiación griego condicionarán el ánimo de los inversores desde la jornada del lunes.

Precaución ante el esperado acuerdo

"A pesar de que lo normal es que el problema quede solventado y que nos vayamos a los 11.500 puntos a lo largo de la semana, no nos queda más remedio que ser cautos y valorar todas las posibilidades", ha advertido García, quien ha señalado que un "no acuerdo" o un arreglo de mínimos "que sea poco más que un parche" podría mandar de nuevo al Ibex a los 10.500 puntos. "Es un escenario que a estas alturas y dadas las circunstancias no debe sorprender a nadie", ha añadido.

Por su parte, el estratega de mercado de IG Daniel Pingarrón ha explicado que las Bolsas europeas rebotan cerca de un 7% desde los mínimos del pasado martes. "Los inversores comienzan a descontar, con cierta cautela, la consecución de un acuerdo entre Grecia y las instituciones acreedoras para dotar de asistencia financiera al país heleno por tercera vez desde 2011", ha indicado.

De cara a la próxima semana, Pingarrón espera que continúe el impulso alcista, siempre y cuando se confirmase el acuerdo. "Siempre con permiso de lo que suceda en China", ha advertido.