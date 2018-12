Google rechaza las acusaciones de la CE de abuso de su posición de dominio en las búsquedas

La empresa tecnológica Google calificó de "falsas" las acusaciones de la Comisión Europea de su supuesto abuso de posición de dominio como buscador, y defendió que su sistema operativo móvil, Android, ha incentivado la innovación y competencia en ese campo.

"Aunque Google quizás sea la herramienta de búsqueda más usada, la gente ahora puede encontrar y acceder a la información de numerosas formas, y las acusaciones de daño a los consumidores y competidores están muy lejos de la realidad", argumenta la empresa en su blog oficial. La compañía estadounidense rechaza las acusaciones y señala que espera convencer a la CE en las próximas semanas "de que tenemos razón". La Comisión Europea acusó formalmente a Google de abusar de su posición de dominio en las búsquedas en internet al favorecer "sistemáticamente" su producto de comparación de compras en su buscador, y anunció la apertura de una investigación antimonopolio a su sistema operativo móvil, Android.

La empresa tiene la oportunidad de defenderse en un plazo de diez semanas y de asistir a una audiencia con los responsables de Competencia de la CE. En última instancia, si la CE no ve satisfechas sus exigencias, podría imponer a Google una multa de hasta el 10% de su facturación (unos 6.001 millones de dólares o 5.661 millones de euros), según sus cuentas de 2014.

Compañías como Axel, Springer, Expedia, TripAdvisor y Yelp, que han presentado sus quejas en la investigación, han afirmado que las prácticas de Google de incluir resultados especializados en las búsquedas ha dañado significativamente su negocio. Sin embargo, según Google, "su tráfico, ingresos y beneficios revelan una historia muy diferente", pues considera que no las ha perjudicado.

"Si miramos las compras (por internet), un área en la que hemos visto muchas quejas y en la que la Comisión Europea ha centrado sus acusaciones, está claro que hay mucha competencia -incluyendo Amazon y Ebay, dos de los mayores portales de compras del mundo- y los resultados de compra de Google no han dañado esa competencia", añade.

La compañía argumenta, asimismo, que sus prácticas no sólo no dañan la competencia sino que la incentivan. "Un economista diría que no se ve mucha innovación e inversión donde la competencia está dominada por una sola empresa. Sin embargo, eso es lo que ocurre en nuestro mundo. Estamos viendo mucha innovación en búsquedas de voz y en asistentes de búsqueda, con más por venir", responde.

En paralelo, la Comisión Europea abrió una investigación aparte sobre si Google ha impulsado acuerdos anticompetencia con fabricantes de móviles y tabletas para instalar exclusivamente en ellos su sistema operativo de código abierto Android.

La CE también pretende determinar si la empresa tecnológica ha impedido el desarrollo de versiones competidoras de ese sistema o si ha vinculado obligatoriamente algunas de sus aplicaciones y servicios. "La Comisión Europea ha cuestionado nuestros acuerdos con fabricantes.

Es importante recordar que son voluntarios -puedes usar Android sin Google-, pero proporcionan beneficios reales a los usuarios de Android y a los desarrolladores", defiende Google. "Android ha sido clave para alentar la competencia en el mundo del móvil, al bajar los precios e incrementar la elección para todo el mundo", agrega

La Comisión continúa además su investigación formal sobre Google en otros aspectos de su comportamiento respecto a los que aún alberga dudas: un posible trato de favor a otros servicios especializados de búsqueda en los resultados del buscador, la copia de contenidos de las web de competidores, la exclusividad de la publicidad y "restricciones indebidas" a anunciantes.