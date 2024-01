¿Gana dinero YouTube a costa del cambio climático? Las trampas que hacen los negacionistas para burlar las normas

De los creadores de "el cambio climático no existe" a los de "existe, pero no hay esperanza". Los negacionistas climáticos han variado sus mensajes para burlar las barreras impuestas.

El Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH) denuncia que YouTube está ganando millones de dólares al año con publicidad en canales de este estilo. Aseguran en este informe que los creadores de contenido utilizan nuevas tácticas para poder burlar las normas de la plataforma en sus redes sociales.

El CCDH llega a esta conclusión tras valerse de la inteligencia artificial y revisando las transcripciones de 12.058 videos de los últimos 6 años. Este centro explica que los vídeos que proclaman afirmaciones negacionistas con el cambio climático tienen explícitamente prohibido generar ingresos publicitarios en YouTube, de acuerdo con la política de Google, por lo que para no ser 'pillados' lo que habrían hecho estos creadores de contenido es modificar su mensaje, o la forma de transmitirlo.

Se detalla que el año pasado el 70% del contenido de negación climática en los canales analizados se centró en atacar las soluciones climáticas como inviables, retratar el calentamiento global como inofensivo o beneficioso, o presentar la ciencia climática y el movimiento ambiental como poco seguros. Estos mensajes aumentan con respecto a 5 años alrededor del 35%.

Imran Ahmed, director ejecutivo de CCDH avisa de que "se ha abierto un nuevo frente en esta batalla" y explica que "las personas que hemos estado observando, han pasado de decir que el cambio climático no está sucediendo a decir ahora: 'Oye, el cambio climático está ocurriendo, pero no hay esperanza. No hay soluciones'".

YouTube ha reclinado responder directamente a este informe, pero sí ha salido en defensa de sus prácticas. "Se permite el debate o las discusiones sobre temas relacionados con el cambio climático, incluso en torno a políticas públicas o investigación", argumenta para asegurar después que "cuando el contenido cruza la línea de la negación del cambio climático, dejamos de mostrar anuncios en esos videos".

Desde el Centro para Contrarrestar el Odio Digital lo que se pide a YouTube es que actualice sus políticas sobre el contenido negacionista del cambio climático.