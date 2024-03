La estafa del obispo: "Piden 3.000 que supuestamente han ingresado en la cuenta del convento por error"

Hace unos días que en la Basílica La Milagrosa, en Valladolid, sonó el teléfono. Al otro lado, supuestamente, el arzobispo. Al descolgar, el párroco tuvo claro que aquello era una trampa. "El obispo nunca te llama y te dice soy el obispo, porque tenemos confianza y me diría soy Luis", asegura convencido David Fernández.

Es lo primero que le hizo sospechar y pensar que podría tratarse de una estafa. Le dijo "mira, no sé quién eres pero desde luego el obispo no, porque conozco perfectamente su voz y colgó". Con el no funciono, pero lo han intentado en muchos otros conventos de España.

"Otros intentos de estafa"

Inmediatamente dieron la voz de alarma desde la Diócesis de Valladolid. A través de mensajes y correos se avisan "el que llama sabe el nombre de las monjas y dice que lo necesita ya, que sea ahora mismo".

Precisamente esa urgencia es lo que hizo sospechar de la estafa a Sor Juana: "Pero mira qué manera de liar a uno y engañar" se lamenta ahora. Ella trató de dar largas al estafador "cuando dijo que urgía dije no, a mí esto me suena muy feo, hasta que cogí y le corté".

En Málaga, también ha ocurrido. En el convento de Nuestra Señora de la Paz también recibieron esa llamada. "Fue un sábado, no era un día laborable" y eso hizo que La Abadesa Clara no cayera en la trampa.

"Necesito los 3.000 euros"

El modus operandi es siempre el mismo. "Empiezan diciendo que ha habido un fallo en la administración diciendo que se han equivocado de mandar 3.000 euros en la cuenta delas religiosas o religiosos y que se lo devuelvan", nos cuenta Alfredo Velasco, Delegado del Clero de la Diócesis de Valladolid. De esta forma las hermanas de otro convento de Jaén sí pagaron los 3.000 euros al estafador.

