Denuncian a la Seguridad Social por "vulneración de protección de datos" a mujeres de baja por reglas dolorosas, abortos...

"Vulneración de protección de datos", de esto acusan a la Seguridad Social en relación a las mujeres que se acogen a las bajas por menstruación incapacitante, irrupción (voluntaria o no) del embarazo y embarazos a término.

La Confederación Intersindical Galega ha denunciado que este tipo de bajas tienen un código de identificación por el que tanto empresas como gestorías pueden saber el motivo. Nicolasa Castro, secretaria Confederal de Mulleres de la CIG y Susana Méndez secretaria Confederal de Organización aseguraron que la propia Seguridad Social "informa a la empresas" de las causas de baja de las mujeres cuando se producen por esas situaciones.

La voz de alarma saltó cuando una mujer descubrió que tanto la empresa, como la gestoría con la que trabaja "tenían conocimiento" de que había pasado por un aborto. El INSS emitió en mayo de este año una instrucción con respecto al sistema FIE, de comunicación de contingencias a las empresas, en las que se recogían estas nuevas situaciones especiales. Cada una de ellas está marcada por un código: 01 para las IT por menstruaciones incapacitantes, 02 las interrupciones de embarazo, forzosas o no, 03 las gestaciones a partir de la semana 39 de embarazo y 04 las situaciones de COVID que no sean consideradas accidente de trabajo.

Se da la paradoja que si una mujer se coge una baja por una de estas causas la empresa lo identifica al momento pero si es por cualquier otra dolencia o enfermedad "está garantizado" que no puede ser recogido en el parte de IT y "no puede ser conocido por la empresa".