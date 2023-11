Black Friday: ¿Qué hacemos con las cajas en las que llegan nuestras compras online?

El último fin de semana de noviembre mueve cientos, incluso miles de paquetes que viajan de un punto a otro por el Black Friday. Envíos que cruzan países, que recorren kilómetros y kilómetros. Días en los que hay que poner atención en todas esas cajas que vamos a recibir con nuestras compras por internet. Muchos reconocen saber que hacer con las cajas, su destino es el contenedor azul. Pero todavía podemos llegar más lejos y hacer un mejor uso de los contenedores, algo que solo depende de nosotros. La mayoría dicen saber qué hacer: "Lo cortaríamos, lo doblaríamos y lo plegaríamos", esta es una forma de ahorrar espacio en los contenedores, que hace que haya más capacidad en su interior. Pero, ¿y qué hacemos cuando ya no cabe nada más en el contenedor?

Pasos a seguir

Si nuestro objetivo es que el paquete pueda volver a tener un uso en el futuro, hay que tener en cuenta algo fundamental, y es no dejarlo tirado en la calle. Muchos piensan de una forma incorrecta "dejarlo en la calle, para no llevárselo a casa"; es justo lo que no hay que hacer. La única forma de asegurarnos que todas esas cajas llegan hasta las plantas de reciclaje, que estos meses por cierto multiplican su trabajo, es que estén dentro del contenedor. Pero no es la única opción para hacer un uso responsable de estos paquetes, una vez caen en nuestras manos.

Reusar antes de tirar

Además de reciclar bien ese cartón que va a ir en el comercio online, también hay que pensar antes de tirarlo a la basura. Con cartón se puede hacer de todo. Hay muchas posibilidades: "estanterías" es solo uno de los muchos ejemplos. Es el mejor momento para darle uso ahora que llega la Navidad. Se pueden hacer decoraciones sencillas, otras más complejas, pero ambas pueden convertirse en la excusa perfecta para pasar estos días algo de tiempo en familia.