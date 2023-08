Fernando Alonso se reivindica tras cumplir 42 años: "Se trata solo de ir rápido"

Después cumplir 42 años durante el pasado Gran Premio de Bélgica, Fernando Alonso es el piloto de mayor edad en activo en la Fórmula 1 ahora mismo. Sin embargo, el bicampeón de F1 sigue siendo uno de los pilotos más rápidos en pista y sigue empecinado en conseguir su tercer entorchado. El asturiano ya acumula seis podios en este 2023 y lleva un centenar de puntos de ventaja en el Mundial sobre su compañero en Aston Martin, Lance Stroll.

"Creo que la gente ya vio que no es un gran cambio cuando tienes 41 o cuando tienes 25"

Tras la carrera en Spa, Fernando Alonso quiso volver a recalcar que la edad es solo un número para él. En este sentido, citó la decisión de Alpha Tauri de traer de vuelta al australiano Daniel Ricciardo, quien tiene 34 años: "Creo que la gente ya vio que no es un gran cambio cuando tienes 41 o cuando tienes 25. Está más en tu cabeza, en la motivación, en cómo abordas los fines de semana", señaló el español en declaraciones recogidas por Pit Debrief.

"Carreras como la de hoy... o incluso algunos ejemplos en otros equipos que apuestan más por la experiencia como la de Daniel ahora en Alpha Tauri y cosas así. No se trata de la juventud, se trata solo de ir rápido", reflexionaba el piloto de Aston Martin.

La primera mitad de temporada de Aston Martin está siendo sensacional gracias al trabajo de la escudería de Silverstone con el AMR23 y a las manos de un Fernando Alonso inspiradísimo: "Increíble, una primera mitad de temporada de ensueño. Somos P3 en el Mundial de Constructores frente a Ferrari. Somos P3 en el Mundial de Pilotos junto con Lewis [Hamilton]. Era imposible pensar de esta manera en Bahréin".

Su marcha de Alpine

Analizando su pasado, Fernando Alonso sabe que marcharse de Alpine y dirigirse a Aston Martin tras la retirada de Sebastian Vettel fue una decisión acertada. El equipo con sede en Enstone apenas aguanta entre los 10 primeros y está sexto en el Campeonato de Constructores: "Obviamente nunca se sabe eso. Sería bueno tener una bola de cristal antes de tomar la decisión de cambiar de equipo y conocer el futuro. Pero al final estoy feliz donde estoy, hay un proyecto aquí hacia el futuro. Estoy muy orgulloso".

La tormentosa marcha de Fernando de Alpine sigue dando que hablar un año después. El bicampeón español de Fórmula 1 todavía está dolido por el trato que recibió, según reveló recientemente en una entrevista con la BBC. Explicó que todo empezó con las negociaciones para la renovación del contrato: "No creo que se me haya faltado el respeto, pero es cierto que las negociaciones se prolongaron más de la cuenta. Creo que comenzamos a hablar en Australia, en abril de 2022. El ritmo de las conversaciones fueron muy lentas y no por mi parte. Yo estaba preparado y feliz con las posibilidades del futuro y un coche rápido".

"Ese ritmo lento de las negociaciones y no haber transcrito lo apalabrado, además de todos esos comentarios sobre mi edad que se hacían y que se siguen haciendo... Es la forma en la que ellos hicieron las cosas o en la que Otmar hizo las cosas porque, después de este año, no debería hablar y debería estar tranquilo", recriminaba Fernando a Otmar Szafnauer, quien recientemente ha sido purgado de Alpine. "Él sigue orgulloso a pesar de su decisión y de los resultados que está consiguiendo en comparación con Aston Martin. Es alucinante, es increíble", abundaba entonces un sorprendido Alonso.

El asturiano sigue convencido de que Alpine y su ex 'Team Principal' no valoraron su trabajo en la escudería: "Alpine me ha subestimado al 100% y lo sigue haciendo". El piloto de Aston Martin se abría en canal en la entrevista concedida a Andrew Benson: "Cuando estás dando la mejor versión de ti mismo cada fin de semana y cosechaste grandes cosas con Renault, te tomas personalmente las dudas sobre tu rendimiento, la edad y este tipo de comentarios. Intento demostrar que estoy en el mejor momento de mi trayectoria deportiva".