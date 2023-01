Así son los 'autos locos' en el mundo real

Reino Unido acoge unas carreras de coches muy diferentes. Podríamos decir que es el más osado grupo de pilotos del mundo en sus autos locos, compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Son los 'Sporting Trials', cuyas finales se han disputado en Stroud, Inglaterra.

En estas carreras nada es seguro porque puede pasar de todo y por eso tienes que estar muy preparado: "Es un deporte muy competitivo y además tienes que usar tu cabeza, tus manos y tus sensaciones porque tienes que ser parte de la máquina", apunta el piloto John Cole.

Porque aunque la diversión este asegurada, aquí no valen las excusas: el único objetivo es ganar y para ello "tienes que ser un buen conductor, esto no depende del coche, sino de ser o no un buen conductor", apunta Cole.

Y aunque el circuito sea conocido por todos, hay que estudiarlo muy bien para que no haya sorpresas: "Es como un puzle. Eso sí puedes mirarlo antes y pasar tiempo trabajando para pasar de la parte baja de la carrera a la alta", apunta Stuart Beare, director de 'Sporting Trials'.