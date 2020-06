El mensaje de Iker, un niño con parálisis cerebral y el seguidor más fiel de Cazorla: "Sólo te pido que dejes de llorar"

Iker es un niño de siete años con parálisis cerebral y que sueña con ser futbolista. Es un gran seguidor del Villarreal y tiene un ídolo: Santi Cazorla.

El futbolista del Villarreal conoció a Iker hace un tiempo y le pidió que no llorará más. Un consejo que el pequeño ha seguido, pero el pasado fin de semana Iker vio como Cazorla lloraba tras fallar un penalti ate el Betis.

La imagen le sorprendió a pequeño que, a través de Antena 3, le ha querido mandar un mensaje a Cazorla: "¡Oye, Cazorla, que a mí me dijiste que no me querías ver llorar y mira, tú, llorando por fallar un penalti! Santi, sólo te pido que dejes de llorar".

El propio Cazorla ha agradecido el apoyo de Iker: "Gracias por tu ejemplo de superación, ojalá a final de temporada podamos celebrar que el Villarreal siga el primera. No lloramos ni tu ni yo más".