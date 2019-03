Sergio Ramos, baja casi segura con la selección española

El jugador del Real Madrid Sergio Ramos aseguró, tras la derrota con el Sevilla (3-2), que será "complicado" que pueda jugar los dos partidos amistosos con la selección la próxima semana por culpa de una lesión en el hombro que apenas le permitió jugar media hora en el Sánchez Pizjuán.

"El hombro está regular. En la jugada del gol caigo de nuevo en la zona y me fastidio un poco. Ahora lo importante es recuperase y esperar a la resonancia. Ir con la selección es complicado, porque no he podido continuar hoy en el partido que era lo prioritario", dijo Ramos en declaraciones a Movistar Plus.

Aún así, el zaguero de Camas explicó que -de todas formas- deberá "esperar" a ver lo que dicen los médicos. "Debo intentar recuperarme cuanto antes porque ya llevaba jugando infiltrado varios partidos y es una lesión complicada", finalizó el capitán merengue.